【媽媽掃貨攻略】避疫情留家網購　換季必睇6間精選童裝網店

受新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響，為減感染風險，大家最近都多了留在家中。不過適逢轉季，當然要入手春夏童裝新品，為小朋友扮扮靚！記者精選了六間網店，讓大家安在家中，亦可覓得心頭好！

bossini 可愛Pokémon系列

Pokémon熱潮風靡亞洲，bossini 2020年首個企劃為Pokémon系列服飾，包羅男女裝、童裝及配飾，均可見比卡超、伊布、卡比獸等可愛角色的蹤影。服飾單品加入花邊、蝴蝶袖、露肩、流蘇等小細節，輕易與孩子襯出別出心裁的家庭親子裝。於網站下單後會以順豐速遞送上門，運費為港幣30元，訂單滿港幣300元可享本地免運費服務。

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CHICKEEDUCK 新貨全店85折

本地童裝品牌CHICKEEDUCK提供適合3至14歲兒童的服飾，即日起進行網店獨家大優惠，全網所有「2020春夏貨品」均以 85 折發售。各位爸爸媽媽除了可在網店下單，更可於選定產品款式後以 WhatsApp（+852 6465 6667）下單，並以 FPS 轉數快形式付款，即可安心等待貨品以速遞方式送抵家中。

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MARKS & SPENCER 買二送一限時優惠

MARKS & SPENCER的童裝選擇多，設計百搭，如舒適的棉質內搭褲特別適合活潑好動的女童，上面印有充滿童趣的雛菊或獨角獸圖案，配襯印有其他圖案的棉質連身裙或長版上衣，即可營造出時尚層次感。現時在網上商店購買指定童裝，即可享有買二送一優惠。購物滿HKD$450，即可免運費。

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Next 款式高性價比

英國網購平台Next雲集多個時裝品牌，性價比高，款式亦相當多元化，現不少款式亦在進行減價優惠。訂單超過HKD$250即可免運費送到香港，需時14至21個工作天。

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SECCO 集合小眾品牌

網購平台SECCO雲集多個小眾童裝品牌，輕易為孩子打造別具風格的造型。來自英國的SLEEP NO MORE的童裝服飾色彩豐富，採用及幽默風趣的插畫圖案設計，以及有機棉和無毒印刷墨水，令孩子穿得安心；美國的著名童裝品牌 Finn + Emma選用天然100%有機棉，不含甲醛、聚氯乙烯等有害物質，設計充滿著北歐風格。現登入SECOO.net註冊成為會員即享HK$100迎新優惠，香港地區訂單滿HK$200免運費。

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UNIQLO減價抵買單品

UNIQLO童裝向來受爸爸媽媽歡迎，因其抵買、百搭又易襯！其網店現時進行多項減價優惠，大家可以直接於網站選購，以快遞送上門，運費為港幣30元，購物滿港幣250元可免運費。