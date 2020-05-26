【面試相片】簡單教你用APP自製學生相　一張4R等於8張學生相

隨著疫情一步步緩和，新學年的開始以及幼稚園、小學面試亦預計重回正軌，因此，準備學生相是必須的事！而自製學生相亦比大家想像中簡單，也不需要熟悉電腦操作，而且疫情期間，和小朋友一起製作學生相也是不錯的親子活動之一，最重要的是還可以節省金錢，何樂而不為？

準備一張純白/去背景照片

想要為小朋友自製學生相，最重要的步驟是要為小朋友拍攝一張純白或準備一張去背景後的照片！不過即使家中有白牆可作背景，用手機拍攝始終有些出入，因此要靠後期人手去背景，這裡比較推薦大家用「PhotoshopMix」內的挖剪功能，如果大家有做開Stickers的經驗，其實就很快上手。

證件照專家

此程式十分簡單易用，家長可以用APP內相機，直接為小朋友拍攝照片，也可以選取在相簿中的純白背景照片或已去背景的照片使用。程式會自動分析背景，方便大家更換不同底色，完成後可以輸出成為3R或4R（一般照片）尺寸，自行剪裁。

+ 5 + 4 + 3

網上自製學生相

如果連App也懶得下載的話，家長可選取在相簿中的純白背景照片或已去背景的照片，然後上傳至自製學生相網站，調整好畫面後按下綠色的剪栽按鈕，然後就可以免費下載4R尺寸的照片沖曬剪栽。

完成後大家便可以得到一個可以沖曬4R的圖檔，可以去附近有沖曬服務的店舖印相，一張4R照片可以剪裁出六至八張學生相，而一張4R照片的格價約2-5元，十分便宜。如果大家附近沒有印相舖，快圖美亦有網上印相服務，不過最低消費為20元，大家可視乎需要選擇適合自己的方法。