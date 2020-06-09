小一派位註冊｜月租3萬遷入九龍塘　兒子獲派喇沙　爸爸：安落晒

小一派位結果於上周三、四（3及4日）兩日，由香港郵政透過「本地郵政速遞」派遞的《小一註冊證》公布結果小一派位結果，今日起，家長們可到獲派的學校註冊。 記者在早上8時50分左右來到九龍塘喇沙小學門外，已見有父母在校門外排隊準備辦理註冊手續，到8時59分，學校開門給予家長們入內註冊。不過由於疫情影響，每一位小朋友只可以由一位家長代為註冊，故爸爸們多在外面等候。 攝影：歐嘉樂

張生張太今早前來為兒子註冊，在地產發展商任職的張生表示自己並非喇沙舊生，而兒子在自行分配學位階段手持20分也未能抽中，在統一派位階段再將喇沙填為首志願。「都覺得無乜機會，這間是第一志願。」他透露為了小一派位，太太在派位前緊張到整個星期也失眠，他說：「收到信終於安落晒！」

張生夫婦為了兒子可以入讀喇沙，特意在2、3年前就以三萬租住廣播道單位，也有為兒子報讀小一面試訓練班，以應考直資及私立學校，但張生無奈表示，「沒有offer。」得悉成功抽入喇沙小學，張生坦言當晚已經慶祝。

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有私校取錄 獲派喇沙仍在考慮是否入讀

鄭生透露兒子是第一志願獲派喇沙小學，「當初覺得機會是一半一半，之前一日都睡不著。本身有考直資及私立學校，但都是心儀喇沙。（本身都預備叩門資料？）是呀，都預備晒！」得知結果後，鄭生笑言有食飯慶祝，又送禮物給兒子。鄭生又覺得每年都知很難抽中，他說：「本身哥哥還有個妹妹，唯有之後再選另一間。」

黎生黎太帶同兒子一家三口到喇沙小學為兒子註冊，黎太表示，「帶他來看看環境，他抽到都不知是什麼學校。」兒子本身已獲私立學校錄取，故黎太表明還在考慮當中，「會諗一諗先。」當初為了校網，黎太透露月租2、3萬租住九龍區，「其實我不是太催谷，適量就可以！」

鄭太隻身到校為兒子註冊，她直言兒子是成功抽入喇沙，也有報考直資私立學校，手上有Offer，不過最終會放棄其他學校而入讀喇沙，「我覺得無所謂，隨緣！」

月租３萬遷入九龍塘博入瑪利諾

而另一邊廂，同屬九龍塘41校網的瑪利諾修院學校（小學部）也是不少家長心儀學校，已從內地來港工作七年的孔太表示選瑪利諾為第一志願，「之前在新加坡工作三年，到要選學校之前就回來了，搬回九龍區，每個月以三萬元租屋。」本身女兒也有考直資/私立學校，但覺得獲取錄的私立學校不如瑪利諾小學。

「如果入不到這間，就會選私立學校。（前一晚有沒有睡不著？）沒有呀，我覺得總是有很多出路。」至於有沒有給女兒學什麼興趣班，她說：「我比較relax，都是爸爸幫她報的。」

陳太育有三名女兒，大女兒今次成功抽中入瑪利諾，陳太坦言非常開心，「妹妹之後都不用煩。本身大女就讀的幼稚園是一條龍學校，可以直升小學，也是不錯的學校，但都想搏下。」陳太續言不敢告訴女兒所升讀小學，「怕她接受不到，因為她好想同其他同學一起讀返原校，但本身間學校在港島，我們住九龍，都不想她咁辛苦，所以好好彩！依間都是Bonus，近近哋！」此外陳太表示其女兒同學有好多人都同樣派獲瑪利諾。

派位結果不理想仍要完成註冊

受到新冠朋炎疫情影響，今年無論在送遞統一派位結果，以至學校叩門面試的方式也有所不同，部分學校已公布叩門需要考生提交影片，面試亦會以網上形式進行，但仍有大部分學校會以親身面見形式進行面試。

Ken Sir建議家長先到學校網頁瀏覽，確保取得最新及準確的叩門信息，相信屆時會有不少家長替子女進行叩門，他提醒家長若派位結果不理想，也要根據教育局的資料及程序，到所派學校完成註冊。

全港各區熱門小學叩門詳情 :

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沒有「111」亦可放膽一試

由於不少家長在叩門時會遇到只接受在三個階段均填寫該校作為第一志願，即所謂「111」的學校，Ken Sir表示如果學校只是網上下載表格或網上遞交表格，家長亦可建議放膽一試。

另外，不少小學都喜歡取錄愛閱讀的孩子，有機會要求孩子帶一本書前往面試，所以家長應在這疫情假期間，多鼓勵孩子閱讀及提升表達技巧以應付面試。最後，Ken Sir提醒家長 :「即使獲派結果不滿意，必須於指定日期前到獲派學校註冊，否則當作放棄學位，到時就真的『非叩不可』。」

拍片切忌太多花巧剪接

今年有部分學校取消面見，以交影片及網上面試取代親身面見。Ken Sir提醒家長拍攝面試影片時要留意，他說：「有很多家長也喜歡找製作公司拍製，但要留意這類製作公司本身從事哪方面的攝錄工作，曾有學生找到婚紗攝影公司去製作面試影片，影片拍得差，結果也未能獲取錄。」

Ken Sir建議拍攝面試影片注意細節：

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