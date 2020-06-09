【好爸爸】陳柏宇陪囡囡cosplay　張繼聰陳豪變身電影角色氹仔女

娛樂圈不少爸爸都願意花時間陪伴仔女遊玩，不過願意「犧牲色相」陪小朋友玩角色扮演的卻不多。早前陳柏宇上載和囡囡cosplay美少女戰士的相片，只見陳柏宇穿上美少女戰士的服裝完全為囡囡拋開偶像包袱。除了陳柏宇，陳豪和張繼聰都曾經為囡囡「犧牲色相」，陪他們玩角色扮演。

1.陳柏宇扮美少女戰士

陳柏宇榮升爸爸後，變成「晒女狂魔」，不但瘋狂分享女兒Abigail 的一點一滴，還為女兒開設一個個人Insatgram帳號。早前陳柏宇上載和囡囡cosplay美少女戰士的相片，讓一眾粉絲不禁留言「生左囡果然係冇左偶像包袱」。這樣拋開偶像包袱，果然是個好爸爸！

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2.張繼聰變身《怪獸公司》阿boo

張繼聰非常愛錫囡囡Kaka ball，Kaka ball 身為全家的小公主受盡萬千寵愛，張繼聰簡直是有求必應！Kaka ball 有一段時間迷上電影怪《怪獸公司》，於是要求和爸爸一起玩角色扮演，怎料是要張繼聰cosplay 電影中的小女孩「boo」，非常搞笑。

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3.陳豪全家齊扮吸血

陳豪一直是出名的好爸爸，雖然因為工作，無法長時間陪伴家人，不過每到節日，陳豪都會回家陪伴家人，亦會為了讓孩子開心而cosplay 不同的角色，例如《反斗奇兵》的胡迪、吸血鬼、超人等等。