Muji網上詳解循環扇四季6種擺法　吹牆角竟然更慳電？

循環扇在2年前已推出市面，你我都可能只當成一般風扇使用，但又覺得這種風扇除了可以360度吹風外，風力卻不如一般風扇涼快。其實可能是大家一直都用錯了！日本無印良品 (Muji）近日就在網上教6種循環扇的擺放方向，原來並不是直接向人吹風，只要用對了，夏天也不用開冷氣，慳盡電費呢！

日本無印網頁圖片

日本無印Muji近日推出自家品牌的循環扇，並在網上列出6種實用教學，原來四季擺法大不同！只要把循環扇放對了位置，就能大大改善室內的空氣循環，提升冷氣和暖氣的功效。日本網友大讚實用，驚呼之前錯怪了循環扇，以為它只是吹起來不夠涼快的小型電風扇。

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來測試自己有沒有正確擺放：（按圖有詳解）

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（一）夏季擺法一：剛回到家，房間熱氣積聚，因此應該把循環扇向窗外吹，把熱氣抽出房間之外，而不是立即向人吹送。

（二）夏季擺法二：開冷氣機時，把循環扇放到跟冷氣機的同一個牆面的對角，並45度角向房間的中心吹送，將凝聚在地板的冷空氣吹起，不致令人腳板冰凍，更能有助冷氣省電！

（三）春秋時節擺法一：不開冷氣的話，也不是把循環扇直接向人吹，而是找房間的「最長直線距離」。正方形房間的話，45度角直直吹送，改善室內空氣循環。

（四）春秋時節擺法二：即使房間是L字形，也是找出「最長直線距離」，便能令空氣循環同樣零死角。

（五）就寢時：把循環扇放置在床尾，讓風吹過床底，再吹向天花板，帶動空氣循環來降溫。

（六）冬季擺法：和配合冷氣的使用不同，配合暖氣時宜把循環扇放到暖氣的對角，把天花的暖氣吹下來，平衡室內溫度達到省電效果。

資料來源：Muji