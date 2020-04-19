【廚房收納】日本主婦5大秘訣　慳位整齊衛生　雪櫃除臭原來全靠…

受到新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情影響，為了減少外出用餐，在家裡吃飯是最好的選擇。大家也難免會購入更大量食材，不過這樣很容易令雪櫃囤積過量食物，不但容易出現食物存放不當的情況，太多過期食物亦會令雪櫃變臭，甚至成為細菌溫床！要改善這類問題就要從雪櫃收納做起，並勤加清潔以保持衛生。

雪櫃切忌放太多食物，要多留意食物的最佳食用期和存放情況，以免滋生細菌。如果發現雪櫃有異味，可將切開的檸檬或橙皮放入雪櫃，是天然的吸味法寶！另外，雪櫃亦需要至少每個月清潔一次，用抹布從內到外擦拭，並擦乾淨雪櫃門邊，避免發霉。

如果發現雪櫃有異味，可將切開的檸檬或橙皮放入雪櫃，是天然的吸味法寶！（Instagram@saori.612）

日本主婦擁有超強的收納技術，家裡無處都打理得井井有條。雪櫃也能利用神奇的收納法處理妥當，既省位整齊又衛生，令人看見都有種治癒感，大家也快點跟著學起來吧！

看日本主婦的神奇雪櫃收納技巧：

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收納術1︰雪櫃只放7成滿

雪櫃不應存放過多食物，太約7成滿便可，保留足夠空間讓雪櫃內空氣流通。

收納術2︰肉和海鮮用密實盒封好

生肉和海鮮特別容易出水或流出汁液，因此要用密實盒或密實盒封好，以免交叉食物細菌。同時，食物解凍後也不應再重複放入雪櫃。

收納術3︰蔬果水果分開放

蔬果水果分開放，避免水果重量壓壞蔬菜。另外，特別是一些會對蔬菜起催熟作用的水果，如香蕉、木果、芒果、木瓜、牛油果等水果需要單獨存放，以免影響蔬菜保質期。

收納術4︰生熟食物要分開

若食物生熟混放的話，熟食會容易加速旁邊食物腐爛。因此食物擺放記住上熟下生，防止生肉的肉汁漏進熟的菜裡。

收納術5︰保質期較長放上層

保質期較長放上層，保質期較短放下層。通常雪櫃的出風口在頂部，上層的溫度比下層低，較適合保質期較長的食物。

為保持家居衛生，廚房的收納和清潔也十分重要（Instagram@noll_kana）

除了雪櫃之外，為保持家居衛生，廚房的收納和清潔也十分重要。看看日本主婦傳授的秘訣吧！

看日本主婦的廚房收納秘訣：

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秘訣1︰保持廚房乾爽

細菌在潮濕的環境下滋生，所以廚房要時刻保持乾爽。看見有積水的話便要盡快用乾淨的乾毛巾拭乾。

秘訣2︰廚具要分類

要做出一頓美味的飯難免要用到各樣不同的廚具，廚具用完洗好並擦乾後應把分類放好，例如鍋子的鍋身和鍋蓋可以隔開存放，十分省位。廚櫃抽屜亦可以添置收納格，以分類好不同類別的餐具。

秘訣3︰調味料分類

調味料的瓶身有大有小，如果把全部放在一起，可能會讓人難以找出所需的調味料。不少日本主婦都愛用一式一樣的小瓶放置調味料，並在瓶身貼上標籤，這樣便能一目了然。

很多家庭都愛自己包餃子，想存放於雪櫃卻沒有收納盒的話就麻煩了！（Instagram@day_andday）

很多家庭都愛自己包餃子，想存放於雪櫃卻沒有收納盒的話就麻煩了！不妨入手一個多層餃子收納保鮮盒吧！

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