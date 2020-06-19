【Muji新店】無印良品全新旗艦店加入孕婦裝　媽媽必買童裝文具

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Muji無印良品的童裝、家品及文具一直深受媽媽喜愛，不少人更會買其細包的小食及餅乾，讓小朋友帶回校當小食。近日媽媽Shopping又有更好的選擇，Muji將於6月22日，在九龍灣德福廣場開設全港最大的店鋪，店內更新設孕婦裝及日本的新鮮蔬果，此外更有全港獨有的刺繡服務，媽媽更可為孩子的衣服刺上獨特的圖案。

攝影：黃慧雯

新店總面積逾2萬4千平方呎，增設「食材市集」，出售來自日本各地的新鮮蔬果等食材，而「茶米工房」則有來自日本多地的茶葉及米，店內同時設有 Café&Meal MUJI，提供手沖咖啡、新鮮烘焙麵包等。

而最吸引媽媽的，必定是其獨家出售的孕婦裝及刺繡服務，可根據懷孕不同階段而選擇適合的孕婦服裝及內衣。而在新店購買所有的服裝及袋，也可以到店內的刺繡工房，揀選喜愛的刺繡圖案加在上面，每件服裝及袋最多可加上5款刺繡，每款由$30起，媽媽更可與孩子選擇相同的圖案，打造親子裝，刺繡需時7天。

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