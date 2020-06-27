綠色力量推紙包飲品盒回收計劃　7月1日起送指定回收站每個收5仙

綠色力量將於7月1日推出「現金回收紙包盒計劃」，只要將紙包飲品盒交回參與計劃的指定回收站，可以獲伍仙一個，又或可將紙包盒交給拾荒者、清潔工等，為他們幫補生計！

小朋友由幼稚園起就會學習環保的議題，也會認識廢物回收，香港最常見的回收物品，主要都是廢紙、鋁罐和膠樽，而紙包飲品盒因當中混合了塑膠、鋁箔等，因此不屬廢紙類，在香港礙於技術、設施和成本問題，一直未有回收紙包飲品盒，全數丟棄堆填區。

每個飲品盒回收價5仙

紙包飲品盒全部物料其實全部可回收再造，世界各地如日本、台灣、中國回收率分別有45% 、30%及10%，而香港則一直未有回收這類型的廢物。綠色力量於2016年首次試行回收，分階段於學校、酒店、主題樂園及社區推行，讓大眾知道紙包飲品盒是可以回收再造的，而首間紙包飲品盒回收廠已於2019年落成，每日最高可處理十噸紙包飲品盒。

紙包飲品盒回收計劃進一步擴展至社區，綠色力量在7月1日起，會模擬《生產者責任制》以每個伍仙（$0.05）向前線回收人員（拾荒者、清潔工等）收集紙包盒。現金補貼亦涵蓋街角回收鋪及回收車，以及上游嘅回收出口商。日後大家可以將紙包飲品盒清洗及儲起，交給拾荒者或清潔工等，為他們幫補生計，詳細回收點綠色力量會於稍後公布。