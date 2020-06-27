陳皮5分鐘自製快餐　簡單易整下午茶愛玉果凍｜失敗媽媽

陳皮自做了哥哥後，媽媽都很難和他做複雜的餐點，很多時都變成了「陳皮5分鐘自製快餐」。給他一堆材料，讓他自由自煮自食，媽媽我只出口不出手了！

其實幼兒能完成的快餐都有很多美味又健康的款式呢。今天的下午茶是台灣名物－愛玉果凍！

大家都知道，啫喱通常加了不少添加劑，而且要加熱又雪冷。但愛玉子就不同了，天然又健康之餘，更很容易完成，把它放到水中搓5-10分鐘就完成了，搓後只需要靜置室溫20-30分鐘就會自然凝固。簡單的伴著蜜糖和檸檬汁就好好吃了！

愛玉原產於台灣中央山脈海拔1000以上的高山，是世界珍貴的藤本植物，藉著氣根攀附岩石或樹幹上。愛玉凍能生津止渴、清涼解熱，是夏季解暑聖品。糖尿病人和想要減重的人，都可以食用愛玉凍。衛生署食品資訊網資料顯示，100公克的純愛玉凍，99.3%都是水；而它每100公克的熱量只有2大卡，且不含糖，既可提供飽足感，又不怕吃進一大堆熱量和糖分。

食材：

台灣愛玉子、水、蜂蜜、檸檬

即睇做法

作者簡介：失敗媽媽

一位平凡的基督徒全職媽媽Carrie，讀了教育碩士、上過無數教師培訓課程，本著以主耶穌為榜樣，以為可以理想化教養孩子，但低估了自己的不完美，以致每天育兒和教養都充滿血淚和笑料。現為小島學園董事，育有兩子。

作者Facebook專頁：陳皮下廚

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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