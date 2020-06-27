【討厭食芫荽】小朋友唔食芫荽唔係偏食　純粹係DNA作怪

作為父母，最擔心的除了子女學業，當然就是健康！而與健康最息息相關的莫過於飲食，每天晚餐，有多少父母眼見小朋友偏食而「激心」！均衡飲食固然重要，但有一樣食物，是家長必須接受小朋友的抗拒，它就是－芫荽，因為不喜歡吃芫荽不是孩子的錯，或與DNA有關。

與OR6A2的基因有關

不喜歡芫荽的人，大部分都會覺得芫荽有一陣肥皂味、洗潔精味，吃下去更會覺得噁心。這與芫荽的成分有關，芫荽之所以能散發出強烈的味道，皆因芫荽含有40多種化合物，其中82%是醛類，而肥皂和一些日用品中也有醛類化合物，因此比較敏感的人便會討厭芫荽。

根據美國一項研究顯示，不喜歡芫荽的人在11號染色體中都有一個叫OR6A2的基因，這個基因是和鼻子裏的嗅覺感受器有關的，這種基因對醛類化合物很敏感，而即使在沒有OR6A2基因的人群裏面，也有約11%的人無法忍受芫荽的味道。更有研究顯示，有21%的東亞人、17%的歐洲人、14%的非洲人不能忍受芫荽的味道，因此小朋友不吃芫荽的機率，其實也不算低。

相關文章：【Muji新店】無印良品全新旗艦店加入孕婦裝 媽媽必買童裝文具

港人購買蔬果新選擇

Muji無印良品的童裝、家品及文具一直深受媽媽喜愛，不少人更會買其細包的小食及餅乾，讓小朋友帶回校當小食。近日媽媽Shopping又有更好的選擇，Muji已於6月22日，在九龍灣德福廣場開設全港最大的店鋪，店內更新設孕婦裝及日本的新鮮蔬果，此外更有全港獨有的刺繡服務，媽媽更可為孩子的衣服刺上獨特的圖案。



攝影：黃慧雯

按圖即睇新鮮蔬果及急凍食物推介👇👇👇：

+ 14 + 13 + 12

推介十大必買童裝文具零食👇👇👇：

+ 8 + 7 + 6

按圖即睇童裝款式👇👇👇：

+ 30 + 29 + 28

按圖即睇孕婦裝👇👇👇：

+ 7 + 6 + 5

按圖即睇文具推介👇👇👇：

+ 17 + 16 + 15

按圖即睇德福廣場店獨有的刺繡服務👇👇👇：

+ 11 + 10 + 9

按圖即睇零食推介👇👇👇：

+ 5 + 4 + 3

按圖即睇店內其他貨品👇👇👇：