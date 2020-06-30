朗豪坊三眼仔派對掃限定精品　自駕電動車勇闖奧海城奇幻森林

最近天氣非常炎熱，受疫情影響，這個夏天看來無法外遊。留在香港除了可以到戶外親親大自然，亦可以參加商場舉辦的活動。今次我們為大家介紹2個商場活動，包括朗豪坊及奧海城，一家大細可以趁假期去玩。 （攝影：歐嘉樂、余嘉文）

1. 三眼仔ALIEN REMIX派對

迪士尼與彼思的經典動畫《反斗奇兵》系列推出25週年，其中「三眼仔」可以稱得上是最強綠葉，非常受歡迎。今個暑假三眼仔ALIEN REMIX派對登陸朗豪坊，以三眼仔家鄉—「Pizza Planet」作為場景，三眼仔將會化身25個造型出現。

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另外，場內亦有ALIEN REMIX派對期間限定店將發售近千款ALIEN REMIX造型系列產品，當中逾200款更是在朗豪坊獨家首賣，粉絲必去！

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朗豪坊三眼仔ALIEN REMIX派對日期：2020年6月27日至7月30日

時間：上午11時至晚上11時

地點：朗豪坊4樓通天廣場

2.奇幻森林歷奇之旅

奧海城將帶來兒童電動車主題體驗，以森林探險和環遊世界為主題，把角色扮演和特別場境融入電動車遊戲之中。奧海城將變成4,000呎模擬亞馬遜叢林野生動物棲息地，小朋友可穿上探險家裝備，選擇喜歡的車款和賽道，在電動車上探索美景。

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奧海城 奇幻森林歷奇之旅

日期：7月1日至26日

時間：星期一至五中午12時至晚上9時

星期六、日及公眾假期上午10時至晚上9時

每節時段及收費：

A.斑馬車：10分鐘/$60-$65

B.豹紋車：10分鐘/$55-$60

C.小火車：5分鐘/$25-$30

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