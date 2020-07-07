新冠肺炎∣扶輪中學學生確診　光明英來及多校師生曾接觸患者停課

今日中華基督教會扶輪中學向家長發通告，指有中三學生確診新冠肺炎，此外多間中小學教職員家屬、學生家長曾與患者接觸，包括光明英來學校、優才書院（小學部）、培基小學、上水鳳溪創新小學及沙田崇真學校，而校方宣布需要停課為學校進行全面消毒，不少家長也擔心子女有感染風險。

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中華基督教會扶輪中學一名中三學生確診新冠肺炎，學校因應教育局意見今日停課，學校今日亦會全面消毒。學校建議學生回家後自行求醫進行測試，而復課日期及安排將於稍後公佈。記者致電學校了解，職員表示依然在了解事件中，暫時未能給予答覆。

光明英來學校一名教職員的家人早前確診新冠肺炎，該名職員即時在家隔離，學校安排該教師任教的班別到其他班房上課，亦會加強校內清潔和消毒工作，並且讓家長自行決定是否讓仔女繼續回校上課。

升中放榜照常開放校舍

上水鳳溪創新小學則有一名老師與確診者曾短暫共處，由於該名老師正等待進行測試，因此未有確實消息，不過學校今日除六年級升中放榜外，其他年級今日停課，校舍將全面消毒。記者致電學校，學校職員指出校長及其他高層職員正在開會商討對策，未能回應。

培基小學一名學生家長對新冠肺炎病毒呈陽性反應並已入院，校方指有關學生今日沒有回校上課，而學校正與衞生防護中心商討出對方法，暫時未有進一步消息。

而優才書院（小學部）位於旺角的初小校舍，校方昨日向家長發whatsapp，指收到家長的通知，杖內初小有一位家長早前與一位確診新冠肺炎患者聚餐，而該名家長現正被邀請進行測試，在醫院等候化驗結果，並會即時通知校方有關檢測結果。學校會安排初小學生在7月7日停課一天，並會全面消毒校舍及各校巴。記者就此事向優才查詢，校方至截稿前仍未回覆。而在中午，家長指已接獲校方通知，該名家長的測試結果為陰性，而校方會在今日下午以zoom向家長交代詳情。

沙田崇真學校今日（7日)接獲家長通知，該校二年級學生家長對深喉唾液測試呈陽性反應並已入院，有關學生今日已沒有回校，惟校方沒有公布是否會停課。

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