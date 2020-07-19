【消委會】7款驅蚊劑超標可致兒童皮疹　食大蒜洋蔥驅蚊都得？

夏日炎炎正好是戶外活動的好時機！與孩子到公園、沙灘或上山玩樂時，卻被蚊蟲叮咬，小孩與惹蚊人士有苦自己知，紅腫和痕癢實在難忍，因此到戶外活動最好帶備蚊怕水與驅蚊劑。消委會最近指出目前市面上有7款驅蚊劑標示的避蚊胺（簡稱DEET）濃度高於10%，超出香港衛生防護中心的兒童使用上限建議，接觸過量有機會引致皮疹、水泡。

戶外活動時最好帶備蚊怕水與驅蚊劑。（資料圖片）

避蚊胺是普遍的驅蚊成分，但其安全性卻一直存疑，若接觸過量或使用高濃度的避蚊胺，有機會引致皮疹、水泡，並致皮膚受刺激。香港衞生防護中心建議，兒童應盡量使用較低濃度（上限10%）的避蚊胺，6個月以下的嬰兒不應使用含避蚊胺的驅蚊產品。同時，消委會亦建議孕婦或授乳媽媽應使用避蚊胺濃度不多於30%的驅避劑。

消委會最近指出目前市面上有7款驅蚊劑標示的避蚊胺濃度高於10%。（消委會）

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除了避免使用避蚊胺成分超標的驅蚊劑之外，萬一被蚊蟲叮咬後痕癢不止時，亦可以使用一些止痕產品。市面上有不少止痕產品需要塗在皮膚上，然而這樣卻增加皮膚敏感的風險，因此常備一支蚊叮蟲咬止痕筆就最好不過！透過熱脈衝技術，利用熱能與震動在皮膚加熱30秒，破壞因蚊蟲叮咬注入皮膚內唾液的蛋白質，即時紓緩皮膚發炎搔癢，非藥性，無化學作用，迅速止痕，是惹蚊人士的必備品！

編輯推薦：美國 BiteHelper 蚊叮蟲咬止痕筆

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▼▼▼▼▼按下圖看防蚊產品使用建議▼▼▼▼▼

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▼▼▼▼▼按下圖看8款惹蚊食物▼▼▼▼▼

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/07/19）

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