新冠肺炎│收納拖鞋做錯呢一步　鞋底惡菌接觸皮膚表面增感染機會

在新冠肺炎爆發後，大家的衛生意識亦相對提高，但「魔鬼在細節」，香港人普通的居住環境不大，為了節約空間，放在鞋櫃的拖鞋可能是疊着放！鞋底不乾淨是公認的事，但實際到底情況有多糟糕，相信不是每個人都清楚。

比馬桶蓋髒

美國Arizona大學研究指出，日常生活中的鞋子表面，平均充滿了42萬隻病菌，鞋子內部也有近3千隻病菌，而情況最惡劣的則是鞋底的部分，幾乎沾滿了「糞便菌」，例如，大腸桿菌、克雷伯氏肺炎菌和粘質沙雷氏菌等等。雖然以上研究是指會穿著外出的鞋，但相信有不少家長、小朋友也曾試過貪方便而穿著拖鞋外出，即使沒有，頻密使用而又不常更換的拖鞋，含菌量也不會少。

拖鞋堆疊要提防

既然鞋底如此多惡菌，當然要避免直接接觸我們皮膚表面，但堆疊拖鞋的收納方式，輕易地把在鞋底的惡菌帶到拖鞋內側，到使用時，這些惡菌會跑到你腳部的皮膚表面。因此，在家一定要注意，而且定期清洗和更換拖鞋。同時，也要留意其他會提供拖鞋的場合是如何放置拖鞋，例如，美容院、，發現他們提供的膠拖鞋是疊着放，也建議清洗後再使用。

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