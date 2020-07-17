倪晨㬢三點式晒6個月大肚孕照　肥B唔肥媽原來靠呢種飲食方法

倪晨㬢今年父親節宣布懷孕，今日更上載一段影片，片段中倪晨㬢穿上三點式泳衣，手舞足蹈地向大家分享懷孕6個月的喜訊，只見懷孕6個月的倪晨㬢手腳依然纖瘦，完全是肥B唔肥媽的典範。

倪晨㬢上載一段影片，向大家分享懷孕6個月的喜訊，片段中倪晨㬢手腳依然纖瘦，挺著寫上「6 month」的肚子跳舞，不少人留言表示祝賀，亦有網民表示羨慕「長肉只是長在肚」。

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其實倪晨㬢曾經提及自己在懷孕期間堅持吃素，相信因此而能夠保持完美體態，倪晨曦每天都吃豐富的水果，另外還會吃雞蛋和穀物，如三文治等。

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其他大肚星媽孕照：

楊怡

楊怡和羅仲謙分別在IG上載大肚寫真照，並公布BB性別為囡囡！

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李雪瑩

劇集《On Call 36小時II》中飾演心胸肺外科實習醫生「鍾紫婷」的李雪瑩（Crystal）六年前離巢後漸漸淡出娛樂圈。李雪瑩2016年與圈外男友結婚，現時二人育有一女。李雪瑩懷孕時亦有貼出懷孕時期和老公到馬爾代夫度假和懷孕時期每週的照片，只見她即使懷孕36周依然非常纖瘦！

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陳凱琳

陳凱琳27歲誕下囝囝Rafael，懷孕期間分別拍下自然風及型格的兩輯孕照。

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胡杏兒

和其他星媽不同，胡杏兒和老公Philip選擇穿上全黑和全白的禮服拍攝，以密實造型拍出型格感。

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鍾嘉欣

鍾嘉欣兩次懷孕都有拍攝大肚寫真，皆使用清新風格拍攝，第二次懷孕大女亦有Kelly一起參與。

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單文柔

單文柔Phoebe 懷有小豬比的時候亦有拍攝大肚寫真，照片走輕柔少女風路線，非常溫馨。

岑麗香

岑麗香去年榮升媽媽，臨盆前亦在IG貼出她的孕照，只見香香依然非常纖瘦，果然是「肥b唔肥人」！

李亞男

李亞男去年誕下女兒，臨盆前亦有和老公王祖藍拍下大肚寫真，非常幸福！

懷孕期間，想胎兒可以充足地吸收營養，自己又可以控制好體重？注意三餐的均衡飲食，更能減少患上妊娠糖尿、高血壓或胎兒過重的風險。「家營營養中心」營養師吳耀芬指懷孕期間初中後期所需的營養需求各有不同，保持均衡飲食是大原則，建議孕婦每日應攝取3-5份五穀類食物、5-7份蛋白質食物、2份水果和4份蔬菜。同時，建議孕婦多用天然食物及調味料煮食，避免油膩或油炸食物。高脂高糖的零食如蛋糕、餅乾、薯片等應以淺嚐為主，盡量少食。

素食主義者在懷孕期間亦可以保持素食，不過就要注意部分素食容易缺乏的營養素，包括蛋白質、鈣質、鐵質、維他命B12等多種母體及寶寶的攝取需求。如擔心胎兒的發育，在孕期轉成「蛋奶素」也較容易確保營養的攝取。有見倪晨曦在早餐中進食豐富的水果，營養師吳耀芬就提醒孕婦要注意水果的份量不宜過多，建議每天共２至４份水果，每份約１個拳頭大小，過量進食可能令血糖不穩，引發妊娠糖尿或肥胖問題。

▼▼▼▼▼▼按下圖看懷孕控制體重貼士▼▼▼▼▼▼

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▼▼▼▼▼▼按下圖看懷孕吃水果要注意什麼？▼▼▼▼▼▼

▼▼▼▼▼▼按下圖看懷孕吃素的迷思▼▼▼▼▼▼

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