引入遊戲學習的模式　以Minecraft遊戲令歷史學科更有趣｜屈家妍

歷史學科向來予人刻板沈悶的形象，但本港首個以Minecraft遊戲學習中國歷史的活動改變了我對中小學歷史科的想法。

Minecraft （又名為《我的世界》）是一款沙盒遊戲，主要分為5種模式，如生存模式、創造模式、冒險模式、旁觀者模式和極限模式──當中的創作模式讓玩家擁有無限的資源創作大型建築。「建構動的歷史 Minecraft創作比賽」正正是看準遊戲的這個功能，要求參賽學生利用Minecraft這遊戲程式，將成語典故和歷史事件栩栩如生地呈現出來。

比賽分為小學、初中和高中三組，至今經已第二屆，而得獎作品啟發我遊戲學習如何能提升孩子學習動機的同時，又能釋放他們的創造力和想像力。

以高中組冠軍為例，參賽隊伍圍繞「承德避暑山莊」這個主題，在Minecraft 的世界中將整個避暑山莊的建築和附近景色都一一還原，包括建築物的園林和湖泊，按其不同的地形和環境設計在附近的古樹、植物等。有關作品更呈現避暑山莊的亭台樓閣，由紅柱青瓦到四周走廊，鉅細無遺地帶觀眾穿越時空，儼如身在其境。

初中組冠軍則以「唐三藏西行取經」為題材。參賽隊伍利用Minecraft建構了唐朝貞觀年間的高昌城及不同人物，在短短兩分多鐘的短片內，將唐玄奘被麴文泰軟禁的情景精簡地呈現於觀眾眼前。

小學組冠軍作品以「圖窮匕見」為題。這個成語源自戰國時，燕太子丹派荊軻獻燕國的地圖，而藏匕首於圖中，以謀刺秦王的故事。後比喻事情發展到最後，形跡敗露，現出真相。學生在影片中利用Minecraft技術塑造出圖窮匕見的情境。

得獎作品啟發了我對近年教育界對STEAM的反思。STEAM由是STEM演變而成，是指將人文學科（Arts）加入科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）及數學（Mathematics）等範疇的跨學科教育。

雖然政府早於2016年向每間小學撥款10萬元推行STEM教育，2017年再向每間中學撥款20萬元，主要應用於數理科目，我們不應忘記人文學科自身的重要性。奈何人文學科除了面對教育資源分配不均外，教育工作者普遍按傳統課堂模式教授歷史科目，學生難以對歷史學科產生興趣。

這次Minecraft與中國歷史的crossover，引入遊戲學習的模式，不但將硬蹦蹦的歷史知識變得生動有趣，亦打破了歷史學科予人重視背誦的刻板印象。

作為教育學博士生，又是家長，我欣賞這種新穎的方式，先引起孩子的好奇心，從邢開拓他們的無限創意和想像。

作者簡介：

屈家妍

從事企業及教育慈善公關十多年，現正修讀教育博士課程，望與女兒一起學習，共同成長。今年年初，我曾創作中、英文版的電子防疫繪本《給孩子的防疫繪本》，供學校和家長免費下載。