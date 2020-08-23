孩子講大話家長要點應對？專家教你3招令孩子不再說謊

小孩說謊，有時的確令家長頭痛，生怕他們從此學壞。不過，如果家長知道，撒謊是孩子成長的一部分，也不以此斷定他們日後就會過著不實誠的生活，或者我們能更平靜、更利落地處理這個問題。再者，家長怎樣處理子女的謊言，比懲罰孩子更重要。畢竟，我們不只希望他們不要再說謊，還希望他們說真話。

小孩在兩歲以前，會以為父母清楚他們的一舉一動。再大一點，他們就知道事實並非如此，不過那時候，一來受言語所限，二來心智還未發展成熟，他們的謊言比較簡單，多數只包含「否認」：明明嘴角有一抹巧克力，問他有沒有吃，他會說沒有。

三、四歲的孩子，一項很重要的能力——心智理論(Theory of Mind)——開始發展起來。心智理論不單是理論，也是能力：了解旁人與自己有不同想法（信念，意圖，慾望，情緒等）的能力。他們撒謊、他們探索著自己的認知與外面世界互動的奇妙，以避免懲罰，或者獲取一點利益。

大人當頭大罵：「你偷吃了巧克力，對不對？」，這正正讓小孩練習如何把謊話說得越來越像樣。為什麼？因為家長這樣問，小孩心知，如果回答「是」，就會被罰；如果回答「不是」但藉口不夠像樣，也會被罰，所以他們為了避免懲罰，別無他選：試著把謊話說得越來越像樣。

故此，與其追根究底，不如平實地描述：「我知道你把最後的一顆巧克力吃掉」，然後讓孩子承擔後果：「這本來是今天的下午茶，你現在吃了，下午茶就不會有甜點。」，接著跟他協商，如果下一次破壞承諾（沒有詢問家長，提前把巧克力吃掉）的後果：「接下來三天也不會有甜點」——我強調這不是懲罰，而且需要提前協商，以尊重的態度解決問題，讓他們學會承擔後果。

精神科醫生希爾特(Robert Hilt)建議大人由自己知道的片段作判斷，避免聽憑孩子的說話，尤其在涉及多於一位小朋友的事情上。如果孩子的解釋是家長判斷的唯一根據，那我們就會掉入「誰的謊言比較像樣，就相信誰」及「訓練小孩把謊言說得越來越像樣」的深潭。

至於怎樣讓小朋友學會誠實的重要？我們可以藉一些故事，如「狼來了」和「華盛頓斬櫻桃樹」去啓發孩子。另一方面，大人要以身作則，不要以「你現在安靜吃飯，我明天就帶你去公園玩」一類的說話，先敷衍孩子，然後不了了之。最後，家長也可以考慮子女說謊，是不是因為缺乏安全感？需要更多關注？著眼背後的事源，比著手懲罰孩子，更能讓他們學會誠實呢。

作者簡介：

Natalie Yim 為資深英語教師及《童理心》會董，語言學畢業，掌握語言的微妙，後修讀心理學，了解行為動機，故善於解讀小孩的說話與舉動，相信親子關係是教養的基礎：理解應比責備快，解決問題應比懲罰落力。

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