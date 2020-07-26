能積極面對逆境　4個方法助孩子提升自我效能｜Natalie Yim

自我形象，自我價值，自尊，自信等等一系列概念，在心理學裡區分得非常仔細，每一項均對小孩的成長過程，乃至日後的人際關係、個人成就、心靈健康有影響，確實值得關注。其中，「自我效能」(Self-efficacy)較少被提及，但假如藉提升子女的自我效能，去提升他們的表現，其實能夠在較短時間內，獲得可見的成效。

+ 5 + 4 + 3

「自我效能」由心理學家班杜拉(Albert Bandura)提出，它指人們對自身能力的信念，這等於問自己：「我有能力完成這件事嗎？」。自我效能較高的人，面對逆境時會加倍努力；而自我效能較低的人，遇到同樣情況則會鬆懈起來。

另外，班杜拉表示，「自我效能」這種信念來自比較，尤其和朋輩或與自己相似的人比較。如果問家長，該不該拿自己的子女與別的孩子比較？相信雖然大部份家長會投反對票，不過有時候又會忍不住把小孩比較起來。其實用得其法，比較亦有正面作用。

班杜拉列出四種提升自我效能的方法：

(1) 成功經驗(Enactive mastery)

家長可以提醒孩子，孩子他們過往的成功經驗，藉以讓他們有動力完成該件事情。例如，小寶即將參加烹飪比賽，他很擔心自己會把蛋糕搞砸。如果此時家長提醒他，之前他練習過幾次都成功，他就會比較有把握再次把蛋糕造好。

(2) 觀察及模仿別人(Vicarious modeling)

這是類似「假如他能夠做到，我一樣可以」，不過家長在選擇比較對象時要小心，應該挑選與你子女能力和資質相近的對象，而且要引導小朋友想像對方是如何通往成功。例如，小寶學羽毛球，可是他怎麼也不能成功發球。如果家長能夠找到一位與小寶體形和力量差不多的小朋友，就可以請小寶觀察及模仿對方如何透過練習，一步步把球發好。

請留意，把小孩與太優秀（尤其天資優秀）的對象比較，會打垮孩子，使他們失去動力。反之，引導小朋友觀察及模仿跟他們差不多的對象，小朋友則較易接受對方為學習對象。

(3) 說服(Verbal persuasion)

在孩子懷疑自己的能力時，家長可以講一些鼓勵和肯定孩子能力的說話。

(4) 精神刺激(Arousal)

新鮮或興奮的事能令小朋友精神抖擻，他們自然更投入、表現得更好。例如，在小寶參加籃球比賽的早上，家長可以帶他到那間，他很久之前就希望去的餐廳吃早餐，振奮一下他，讓他精神抖擻地打球。

作者簡介：

Natalie Yim 為資深英語教師及《童理心》會董，語言學畢業，掌握語言的微妙，後修讀心理學，了解行為動機，故善於解讀小孩的說話與舉動，相信親子關係是教養的基礎：理解應比責備快，解決問題應比懲罰落力。

相關文章：2個實用對策 助小朋友學懂面對挫折克服困難｜Natalie Yim