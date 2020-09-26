日本便當︱日本媽媽省時煮飯Tips　教你20分鐘做5款快靚有營飯盒

每次見到精緻的日本便當，便感到羨慕又崇拜——到底日本的媽媽是如何在一個早上準備豐富的便當，還可以天天換花樣？ 日本主婦野上優佳子編寫《日本媽媽的超省時便當菜: 20分鐘做5便當》，教大家做出營養和色彩豐富的便當，還公開快速烹調的貼士！

作者野上優佳子和很多日本媽媽都一樣，以前總是煩惱不知道要做甚麼便當。（amanoshokudo.jp）

144道日本便當菜字典

日本人相信不同顏色的食物代表不同營養，當地的便當出名精緻、繽紛、排列有致，即使不是熱騰騰也同樣是美觀可口。在《日本媽媽的超省時便當菜》中，作者收錄了144道簡單的日本家常菜，並且按著主菜和顏色分類，就像一本字典供忙碌的媽媽們翻閱，只要依著雪櫃的食材和顏色，便可搭配出3-5道便當菜，讓便當亮起來。

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作者野上優佳子身為三個仔女的媽媽，自然明白營養均衡和對付小孩偏食的重要性，這本食譜也紀錄每道菜的營養價值，方便你做出高蛋白或者高纖低卡的便當，滿足全家人的需要，它甚至教讀者擺盤次序，顏值立即爆升，小朋友也沒有偏食的理由！

雖然每道菜的材料和步驟都很簡單，只需幾分鐘便可完成，但這本書標榜的「20分鐘做5便當」其實不包括準備食材如解凍、切菜和洗菜，立即看看以下日本主婦常用的小妙招，將做菜時間再縮短吧！

善用小工具處理食材

逛逛日本百圓商店（12蚊店），便知道當地主婦為一餐炓理花上很多心思，有各式各樣的餐具器皿、輔助裝飾食物的廚具，還有方便切菜刨絲的小工具——畢竟要將食材切得整齊，實在是極費時間和心思呢！

編輯推介小工具：

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/26)

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