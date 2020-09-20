【廚房防蟲】拆解曱甴飛蟲出沒原因　小心這款收納工具不應再用…

愈來愈多人發現，廚房其實比廁所更污糟，抹手布和砧板的細菌比廁板多，百潔布也有362種細菌！潮濕和食物殘渣惹菌更惹昆蟲，不少人忽略了以下幾點，讓常見的曱甴蛾蚋滋生，污染食物兼傳播病菌。

1. 廚櫃擺放濃味液體調味料

大部分廚櫃都是木造、長年關閉不通風，容易潮濕發霉，因此不建議將液體調味料放入廚櫃，因為瓶蓋未必完全扭實和合上，濕氣和濃烈氣味仍有機會散發，讓木櫃成為細菌和昆蟲的溫床。

濃味醬料比香料粉末易惹蟲。（unsplash）

2. 不定期更換隔油污紙

有些人為了方便，會先用報紙和泡泡紙墊底才放其他東西，清潔時只需換上這些隔塵紙，但很多家庭都懶於替換，反而積聚更多灰塵和油漬，爐頭後方的錫紙板亦長年沾上煮食油煙，吸引曱甴繁殖，所以定期清潔最重要！

即看衛生黑點清潔方法

3. 不應使用密封刀具架

抗菌防蟲的重點是保持廚房清潔、乾燥和通風，而這款木製的密封刀具架正正背道而馳。

木製刀具架容易潮濕發霉，也不方便清潔。（defy_for_good@IG）

切過生肉和蔬果的刀會留有大量細菌，倘若清潔不夠徹底，便會令細菌和食物殘渣經刀面依附在刀具架裡面，吸引昆蟲「進駐」；刀面清洗後的水漬也有機會滋生細菌，有機會令木製刀具架發霉並污染其他刀，更可怕的是，你無法知道這些刀具架內裡的情況，清潔和風乾工作也不容易。

掛牆式置物架防蟲兼提升廚房空間感

除了勤力清潔，換上金屬製和易清潔的收納架也可避免昆蟲來襲，掛牆式設計還可節省空間，讓物品一目了然易拿取呢！

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/20）

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