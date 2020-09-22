迪士尼周五重開　港人專享買2送1門票優惠　會員今日起可網上預約

本港新冠肺炎疫情漸見緩和，政府宣佈放寬限聚令等防疫措施。停開近兩個月的香港迪士尼樂園今日宣佈，將於9月25日（周五）重開。迪士尼樂園現有港人專享「三人遊 二人價」優惠，一家三口入場可以慳足$600，十分抵玩！

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迪士尼樂園今日（22日）宣佈，將於9月25日（周五）重開，並參考政府及衛生部門的最新指引，執行健康及安全措施如人數限制、健康 檢測、量度體溫、佩戴口罩、社交距離、及加強清潔消毒。

重開初期，樂園將會實施一星期營運五天的安排，逢星期二和四（公眾假期及香港迪士尼 指定特別日子除外）會暫停開放，直至另行通知。因應政府要求，樂園會繼續實施人數管制，以及繼續採用網上預約入園系統，所有賓客均須透過香港迪士尼樂園入園預約網站， 以有效門票或會員卡，預約到訪日期。奇妙處處通會員可率先於今日（22日）開始預約，其他賓客的入園預約將於9月23日中午12時正開始。

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港人專享優惠

樂園現有港人專享優惠，即日起至2020年11月15日期間入園，1日門票買二送一，即享二人價，三人遊優惠，入園更可免費獲贈迪士尼頭箍（原價港幣$118）或耳朵帽子（原價港幣$99）一個。

假設三人家庭入場，二位大人與一位小童同行，門票價格合共為$1,278，平均一人$426，可節省$639。若是一位大人與二位小童同行，門票價格合共為$1,114，平均一人$372，可節省$475。

另外，香港居民亦專享度假酒店房間優惠，標準客房連指定早餐（兩位）只需港幣$1,378起，更可以七折房價 （由港幣$2,240起） 預訂香港迪士尼樂園酒店國賓廳客房、國賓廳套房或國賓廳主題套房 —「仙杜瑞拉」主題套房或《魔雪奇緣》主題套房。

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