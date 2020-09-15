海洋公園周五重開晚上7時起網上預約　中秋前所有周六日已爆滿

本港新冠肺炎疫情漸見緩和，政府今日（15日）宣佈放寬限聚令等社交措施，停開近兩個月的海洋公園將於18日（周五）重開，今晚（15）日晚上7時可進行網上預約，不到2小時，由9月18日至10 月1日前的所有周六、日及公眾假期預約已滿額。

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當局今日下午召開記者會，宣佈進一步放寬限聚令等社交措施。海洋公園及香港迪士尼樂園將於18日（周五）重開。海洋公園同時推出兩個港人限定推廣優惠。由9月18日至12月31日，香港居民可以六五折，即港幣320元購買成人標準入場門票，並獲贈總值港幣100元之園內消費電子現金券；小童標準入場門票售港幣160元，可獲贈港幣50元之園內消費電子現金券。

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另外，9月18日起將開賣全新港人限定無限次入場證，以港幣498元之成人入場證、港幣 398元之學生入場證，以及港幣 249元之小童（3至11歲）入場證，於2020年10月1日至2021年3月31日期間不限次數到訪公園。

公園將按照政府防疫指引，調整及管理客容量，以確保所有訪客保持安全社交距離。公園會繼續採用網上預約制度，並於今天（15日）晚上7時起於海洋公園官方網站預約入園。

海洋公園上周表示，因應疫情，今年10月的哈囉喂活動將首度取消。管理及演藝節目執行總監吳守堅指，年度大型活動籌備需時，今年由於疫情不穩，有可能出現第四波疫情，故認為不適合舉辦，惟「希望明年可以捲土重來」。

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