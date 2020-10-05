【乳癌】乳頭痕癢未必是內衣太髒　若見脫皮腫脹快求醫｜粉紅10月

乳癌不是只有腫塊表現，若乳房或乳頭周圍皮膚發生潰爛等異常變化，也需要當心！一名60歲女子，老是覺得乳頭搔癢難耐，都抓到破皮仍然奇癢無比，擦了藥膏後雖有改善，但不久後又發作，症狀持續半年多；直到近日女兒察覺出異樣，拖着媽媽就醫，醫師一看患部便覺得不單純，安排檢查後，確診為少見的「柏哲氏症」。

乳頭搔癢或是患癌徵兆？

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柏哲氏症 乳頭乳暈處易出現搔癢、潰爛、脫屑

門診時醫師先安排以組織穿刺針進行組織切片檢查來確定診斷，確認後便安排手術，手術中醫師取得的檢體也直接冷凍送至病理科，病理醫師在半小時內回復病理報告，使開刀醫生有依據來判斷需切除病灶的範圍，於當次就成功將惡性腫瘤切除乾淨。

台灣旗山醫院陳明智副院長支援南投醫院乳房外科指出，柏哲氏症（Paget’s Disease）主要的表徵為乳房周圍的皮膚，尤其是乳頭乳暈處出現搔癢、潰爛、脫屑等症狀，容易誤以為是濕疹等皮膚疾病。

第0期乳癌 荷爾蒙藥物治降低癌復發

經過醫療跨領域的專業團隊合作，幫助手術順利，也讓患者不用短時間內再次接受手術。冷凍切片檢查後剩餘的組織，也繼續進行常規病理切片檢查及生物標記之檢測。台灣南投醫院外科黃信傑醫師表示，患者病理報告顯示為第0期乳癌，而其雌激素受體（ER）為陽性，因此後續將安排荷爾蒙藥物治療，以降低乳癌復發機率。

乳頭搔癢原因多 持續無法緩解應盡快就醫治療

黃信傑醫師提醒，乳頭搔癢常見的可能是皮膚發炎、內衣清潔問題或是內衣太久未更換而滋生黴菌；不過，如果使用藥物或是在更換內衣後，症狀沒有緩解，仍持續搔癢等不適時，就建議至醫院由醫師評估安排進一步檢查，否則等到乳房已經腫脹、疼痛，甚至流血、流膿才來院，那個時候大多已經是癌症末期，後續治療上面就會很辛苦，無法一開始治療就安排手術切除。