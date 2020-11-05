疑似虐兒｜網傳婦人大幅度搖晃嬰兒片段　醫生：可致腦出血和死亡

在社交平台流傳一則疑似虐兒的短片，片中的婦人劇烈搖晃嬰兒的頭部20多秒，最後竟一手抓住其頭部向床邊扔去，嬰兒在過程中大聲哭鬧。片段的來源未明，有媽媽留言已在網上報案，亦有人指出片段最早在10月23日已在網上流傳，發生地並非在本港。有兒科醫生指，嬰兒的頭部如遭受劇烈的搖晃，可能會導致終身的損害。

（網上截圖）

網上的片段聲稱是在11月4日上載，惟沒有標明出處，而且畫面質素不佳，未能認清片中婦人和嬰兒的樣子。有網民留言指片段最早在10月23日於社交網站流傳，片段的文字概述為菲律賓文字，未知片中的婦人是嬰孩的母親，還是照顧嬰孩的外傭姐姐。只見25秒的片段中，婦人坐在床上，瘋狂劇烈搖晃嬰孩的頭部，沒有理會幼兒悽慘的哭鬧，最後更手抓住嬰孩的頭部向旁邊擲去。

有本地網民把片段轉到不同社交網頁的群組，但暫時未能查明片段的背景。有網友質疑是工人姐姐虐兒，也有人擔心是媽媽產後抑鬱症發作，並有人報稱已在網上報警。

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網民留言（部分）：

搵到個毒婦出嚟未？呢啲人畜生都不如 必定要嚴懲！！

沒有愛心就唔好湊小朋友。

啲人真係痴線架，咁細個BB真係冇陰功，實有報應。

看到都心痛，快啲報警拉佢啦。

唉！睇到好心痛。好嬲🤬真係有病！我想調返轉，佢咁樣俾人折磨下打下。

兒科醫生陳欣永直言片段好恐佈，婦人的做法會令嬰孩出現「嬰兒搖晃症」，明顯是虐兒的一種。婦人搖晃嬰兒的波幅很大，最嚴重可引發腦出血和死亡。腦出血對嬰兒的發展造成重大的影響，例如發展遲緩、眼睛失明、抽筋、不省人事等。除此以外，還可能出現腦腫脹和眼底出血。

「假如發現嬰兒神情呆滯、對外界反應變差、迷迷糊糊，即代表腦部已受損，要馬上看醫生。」他指，如發現嬰兒腦部有瘀血便要立即做手術清除，否則會造成永久的損害。

多數施虐者為家庭成員

根據立法會數據顯示，在2008年至2018年間，本港共有9,176宗新呈報虐兒個案。而防止虐待兒童會在2018年至2019年間推行「求助及親子支援熱線」，共接到211宗懷疑虐兒個案的舉報，涉及246名兒童，而這些個案中，79%懷疑施虐者都是受虐兒童的家庭成員。

而從各方的數據看到，身體虐待一直是施虐方式的首位；受虐群體則集中在0至5歲的嬰孩。施虐者提供的理由主要是與經濟和精神壓力有關，令兒童成為家庭問題、社會問題下的犧牲品。