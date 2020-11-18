嘉諾撒聖心、真光小學爆上呼吸道感染　一日再多38間小學中招

上呼吸道感染個案於學校持續爆發，衞生防護中心今晚（18日）公布，截至下午5時，本周錄得130宗學校爆發上呼吸道感染個案，比昨天增加41宗，共853人受影響。中心表示，若同一班別出現三宗四日內發病的感染個案便可視為上呼吸道感染爆發，會安排派發深喉唾液樣本瓶，為受影響班別的師生進行2019冠狀病毒檢測，並會建議有關學校自11月18日開始，於未獲得檢測結果前停止面授課堂及活動不少於七日，作為預防措施。 中心又指，正調查七宗上呼吸道感染爆發個案，涉及七間小學，包括嘉諾撒聖心學校私立部、香港真光中學（小學）、培基小學，強烈呼籲市民及學校員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。

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衞生防護中心晚上公布，截至下午5時，錄得130宗學校爆發上呼吸道感染個案，比昨天增加41宗，其中幼稚園及幼兒中心佔4宗，小學佔120宗，比昨日增加38宗，共涉及853人。

衞生防護中心今晚（18日）公布，截至下午5時，本周錄得130宗學校爆發上呼吸道感染個案。

衞生防護中心正調查七宗上呼吸道感染爆發個案，涉及七間小學，包括堅道嘉諾撒聖心學校私立部、灣仔香港真光中學 (小學)、九龍灣天主教柏德學校、藍田聖愛德華天主教小學、石硤尾基督教香港信義會深信學校、沙田培基小學、元朗朗屏邨惠州學校。全部患者出現咳嗽、流鼻水和喉嚨痛病徵，其中嘉諾撒聖心學校私立部、灣仔香港真光中學 (小學)、九龍灣天主教柏德學校及沙田培基小學均有患者出現發燒症狀。全部情況穩定，毋需入院。

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同一班別三宗個案便視為爆發

考慮到2019冠狀病毒病的疫情，以及近日錄得在學校爆發上呼吸道感染個案有所增加，為謹慎起見，衞生防護中心會為出現上呼吸道感染爆發個案的學校安排派發深喉唾液樣本瓶，為受影響班別的師生進行2019冠狀病毒檢測，並會建議有關學校自十一月十八日開始，於未獲得檢測結果前停止面授課堂及活動不少於七日，作為預防措施。一般而言，若同一班別出現三宗四日內發病的感染個案便可視為上呼吸道感染爆發。

中心於11月1日至18日下午5時期間，於幼稚園／幼兒中心、小學及中學共確立了385宗上呼吸道感染爆發個案。中心已為有關學校安排派發深喉唾液樣本瓶，為受影響班別的師生進行2019冠狀病毒檢測。

喇沙小學、聖保祿天主教小學、佛教慈敬學校、聖保羅男女中學附屬小學、培僑書院等多間學校今日宣布，因有學生出現上呼吸道感染病徵，按衞生防護中心指示，將於明天（19日）起暫停面授課程7天。

小學未停課 陳肇始：學生較具自理能力

當局於上周四（12日）公布，幼稚園及幼兒中心由11月14日起暫停面授課堂14天。食物及衞生局局長陳肇始表示，考慮到小學生較具自理能力，且分班上課，大規模爆發風險較低，現階段未有停課安排。

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小學生提防6大高危位

在非常時期，小學生回校時，有什麼需要注意？兒科醫生陳欣永表示，「本身衛生防禦意識要做得好，常洗手，唔好拉低口罩揉鼻、成日亂摸口罩。全日返學，食嘢點都要除口罩，反而係戴口罩、除口罩、保存口罩，要多加注意。其次要有充足睡眠，家長唔好編排太多活動，令佢哋冇得休息，就會容易病。另外都要保持均衡飲食。」他提醒，家長也要避免帶小朋友到人多的地方，例如遊樂場，以免造成交叉感染。

按圖即睇小學校園6大高危位：

他補充，小學校園內也有不同高危位置需要提防。「小朋友會聚集嘅地方，書枱、凳背、廁所、門柄、水喉，都容易附上污糟嘢。如果佢哋嘅手唔乾淨，接觸到飛沫，就會有機會傳染到，帶埋搓手液返學校會好啲。另外用口用飲水機都唔係咁適合，最好自己帶水樽。」

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4款食物增免疫力

香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆表示，要增強免疫力，除了可曬太陽，補充維他命D，也宜多吃高抗氧化，即不同顏色的蔬菜水果。

家長可如何烹調蔬果，以吸引小朋友？她建議數款簡易食物，「番茄炒蛋含有茄紅素，南瓜肉碎粥含有胡蘿蔔素，三色椒炒蝦仁有維他命C，鮮藍莓乳酪則有花青素和益生菌。」