上呼吸道感染│衞生署收緊停課指引被指自相矛盾　影響學習狀態

上呼吸道感染個案持續於小學蔓延，衞生防護中心收緊上呼吸道感染爆發停課指引，多校相繼宣佈停止面授課堂及活動不少於七日。衞生防護中心總監黃加慶今日（19日）表示，不排除進一步建議加強社交距離措施。傳染病處主任張竹君亦承認，中心與部分學校溝通不足，會研究改善。香港小學資助校長會名譽主席梁兆棠接受訪問時表示，停課指引模糊，決定匆忙，令家長及學校安排無所適從，對學生的學習狀態造成深遠影響。

按圖即睇停課指引時序：

衞生防護中心日前收緊停課指引，表示若同一班別出現三宗四日內發病的感染個案，便可視為上呼吸道感染爆發。於未獲得新冠病毒檢測前停止面授課堂及活動不少於七日。中心會為出現上呼吸道感染爆發個案的學校安排派發深喉唾液樣本瓶，為受影響班別的師生進行2019冠狀病毒檢測，並會建議有關學校自於未獲得檢測結果前停止面授課堂及活動不少於七日，作為預防措施。

喇沙小學、聖保祿天主教小學、佛教慈敬學校、聖保羅男女中學附屬小學、培僑書院等多間學校昨日（18日）相繼宣佈，按衞生防護中心指示，今天（19日）起暫停面授課程7天。

按圖即睇爆發學校名單（截至11月19日下午5時）：

+ 75 + 75 + 75

質疑政府自相矛盾 梁兆棠：學生郁啲就唔想返學

香港小學資助校長會名譽主席梁兆棠接受訪問時表示，當局收到數據後，便會判斷是否可視為爆發，惟停課決定匆忙草率。「上午上完實體課，下午都放晒學。學校預備通告，把電子版通告發給家長，再簽通告，都要一日時間。」他指，有家長未能及時安排照顧小朋友，亦有個別學生收不到停課通知，翌日照常回校，得再通知家長前來接送。

他補充，學校也需即時全新處理網課安排。「下午5點落堂之後，要全間學校動員處理網課安排，如果俾多兩至三日時間係咪好啲？學校係可以先勸喻唔舒服嘅學生唔好返學校，我唔相信延遲多一日，會造成好大嘅傳染病爆發。喺醫學層面同行政管理上，係咪可以做到更貼地嘅安排呢？」

他質疑，政府現時的停課政策是自相矛盾。「政府一直呼籲學生如果唔舒服，就唔好返學，而家咁大動作嘅停課，咪即係自相矛盾。」對於在新指引下，復課後會否容易再出現爆發，需要再次停課？他認為在停課期間，老師會向家展發足夠指引，提醒如學生不適，應留在家中，進行網課，相信可助避免二次停課。惟停課決定草率，他憂慮會對學生造成深遠影響。「學生會郁啲就唔想返學，影響學習狀態。」

按圖即睇暫停面授課程學校名單（截至11月19日）

+ 36 + 36 + 36

突然收緊指引 張竹君承認溝通不足

衞生防護中心總監黃加慶今日出席新冠肺炎疫情記者會時表示，由11月15日至今，逾133間小學及中學出現爆發個案，並有蔓延趨勢，不排除進一步建議加強社交距離措施，又呼籲家長，如子女出現發燒、喉痛或流鼻水等病徵便不宜上學，同時提醒要減少參與課外活動，避免交叉感染。

傳染病處主任張竹君承認，中心與部分學校溝通不足，令學校無所適從，會研究如何改善，希望各界理解。她解釋，最初學校爆發上呼吸道感染個案時建議學校「逐班停課」，但後來個案蔓延得快，因此中心建議往後出現爆發的學校停課最少7天，而早前出現爆發的學校不受影響。

張勇邦：信息混亂查詢無門

資助小學校長會名譽主席兼聖公會聖雅各小學校長張勇邦今日（19日）在商台節目表示，停課七天規格過高，認為只暫停有關班別或全級的課堂已經足夠。他又指，當局並無向學校發出文件或通告，只是口頭通知校方，亦無說明學生是否需要出示醫生紙才當作是上報個案，認為安排混亂。

另外，他於港台節目中批評當局公布信息混亂，查詢熱線長期癱瘓，學校家長難以適從。「文書同事每隔五分鐘打一次都無人聽。」，形容情況罕見。