涉及上呼吸道感染學校回落至9宗　元朗梁省德保良局兒童組中招

學校上呼吸道感染個案有回落趨勢，衞生防護中心今晚（23日）公布，截至下午5時，本周錄得9宗學校爆發上呼吸道感染個案，共32人受影響。中心表示，正調查兩宗上呼吸道感染爆發個案，涉及一所小學和一所兒童院，包括博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校及銅鑼灣保良局兒童組，強烈呼籲市民及學校員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。

按圖即睇爆發學校名單（截至11月23日下午5時）：

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衞生防護中心晚上公布，截至下午5時，錄得9宗學校爆發上呼吸道感染個案，其中小學佔7宗，中學佔1宗，共涉及32人。

衞生防護中心晚上公布，截至下午5時，錄得9宗學校爆發上呼吸道感染個案。

衞生防護中心正調查兩宗上呼吸道感染爆發個案，涉及一所小學和一所兒童院，包括元朗朗屏邨博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校及銅鑼灣保良局兒童組。全部患者出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛病徵，其中一名保良局兒童組患者需要入院，全部情況穩定。

中心已向學校和兒童院提供有關預防呼吸道感染的建議，以上學校和兒童院正接受醫學監察。

按圖即睇停課指引時序：

小一至小三將於下周停課14日

衞生防護中心多次修改停課指引，食物及衞生局局長陳肇始11月20日中午舉行記者會，宣布全港小一至小三學生，於11月23日起至12月6日暫停面授課堂14日。

按圖即睇預防感染及增強免疫力方法：

小學生提防6大高危位

在非常時期，小學生回校時，有什麼需要注意？兒科醫生陳欣永表示，「本身衛生防禦意識要做得好，常洗手，唔好拉低口罩揉鼻、成日亂摸口罩。全日返學，食嘢點都要除口罩，反而係戴口罩、除口罩、保存口罩，要多加注意。其次要有充足睡眠，家長唔好編排太多活動，令佢哋冇得休息，就會容易病。另外都要保持均衡飲食。」他提醒，家長也要避免帶小朋友到人多的地方，例如遊樂場，以免造成交叉感染。

按圖即睇小學校園6大高危位：

他補充，小學校園內也有不同高危位置需要提防。「小朋友會聚集嘅地方，書枱、凳背、廁所、門柄、水喉，都容易附上污糟嘢。如果佢哋嘅手唔乾淨，接觸到飛沫，就會有機會傳染到，帶埋搓手液返學校會好啲。另外用口用飲水機都唔係咁適合，最好自己帶水樽。」

按圖即睇增強免疫力食物：

4款食物增免疫力

香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆表示，要增強免疫力，除了可曬太陽，補充維他命D，也宜多吃高抗氧化，即不同顏色的蔬菜水果。

家長可如何烹調蔬果，以吸引小朋友？她建議數款簡易食物，「番茄炒蛋含有茄紅素，南瓜肉碎粥含有胡蘿蔔素，三色椒炒蝦仁有維他命C，鮮藍莓乳酪則有花青素和益生菌。」