一日多3間中學爆上呼吸道感染　觀塘官立小學22學童染病

學校上呼吸道感染個案有回落趨勢，衞生防護中心今晚（24日）公布，截至下午5時，本周錄得18宗學校爆發上呼吸道感染個案，比昨天增加9宗，共82人受影響。中心表示，正調查一宗上呼吸道感染爆發個案，涉及觀塘官立小學，強烈呼籲市民及學校員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。

按圖即睇爆發學校名單（截至11月24日下午5時）：

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衞生防護中心晚上公布，截至下午5時，本周錄得18宗學校爆發上呼吸道感染個案，其中幼稚園及幼兒中心佔1宗，小學佔11宗，比昨日增加4宗，中學則佔4宗，比昨日增加3宗，共涉及82人。

衞生防護中心晚上公布，截至下午5時，本周錄得18宗學校爆發上呼吸道感染個案。

衞生防護中心正調查一宗上呼吸道感染爆發個案，涉及觀塘官立小學22名學童，年齡介乎6至9歲。患者出現咳嗽、流鼻水和喉嚨痛病徵，當中19人已經求醫，全部情況穩定，無需入院。

中心已向學校提供有關預防呼吸道感染的建議，以上學校正接受醫學監察。

按圖即睇停課指引時序：

小一至小三停課14日

衞生防護中心多次修改停課指引，食物及衞生局局長陳肇始11月20日中午舉行記者會，宣布全港小一至小三學生，於11月23日起至12月6日暫停面授課堂14日。

按圖即睇預防感染及增強免疫力方法：

小學生提防6大高危位

在非常時期，小學生回校時，有什麼需要注意？兒科醫生陳欣永表示，「本身衛生防禦意識要做得好，常洗手，唔好拉低口罩揉鼻、成日亂摸口罩。全日返學，食嘢點都要除口罩，反而係戴口罩、除口罩、保存口罩，要多加注意。其次要有充足睡眠，家長唔好編排太多活動，令佢哋冇得休息，就會容易病。另外都要保持均衡飲食。」他提醒，家長也要避免帶小朋友到人多的地方，例如遊樂場，以免造成交叉感染。

按圖即睇小學校園6大高危位：

他補充，小學校園內也有不同高危位置需要提防。「小朋友會聚集嘅地方，書枱、凳背、廁所、門柄、水喉，都容易附上污糟嘢。如果佢哋嘅手唔乾淨，接觸到飛沫，就會有機會傳染到，帶埋搓手液返學校會好啲。另外用口用飲水機都唔係咁適合，最好自己帶水樽。」

按圖即睇增強免疫力食物：

4款食物增免疫力

香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆表示，要增強免疫力，除了可曬太陽，補充維他命D，也宜多吃高抗氧化，即不同顏色的蔬菜水果。

家長可如何烹調蔬果，以吸引小朋友？她建議數款簡易食物，「番茄炒蛋含有茄紅素，南瓜肉碎粥含有胡蘿蔔素，三色椒炒蝦仁有維他命C，鮮藍莓乳酪則有花青素和益生菌。」