多間直私小學未考小六呈分試　教育局：學校可安排學生回校考試

新冠肺炎疫情第四波爆發，教育局早前宣布由12月2日（周三）起暫停面授課程，直到聖誕及新年假期。部分直資和私立學校並未開始考小六呈分試，而教育局最新宣布學校可以按校本情況考慮安排小六學生回校考呈分試。另外，以及中六或須於本學年參與海外公開考試的班級回校上課以準備公開考試或進行校內考試。考試或面授課堂須以半日制形式進行，回校出席面授課堂或進行考試的學生的總人數以學校最高限額的六分一的學生為限。

（資料圖片）

記者詢問多間學校，津貼小學均已完成小六呈分試，惟不只一間直資及私立小學仍未開始考試，包括德萃小學、救恩學校（小學部）、保良局陳守仁小學、國際基督教優質音樂中學暨小學。

教育局今日（30日）下午在網頁公布，表示理解業界和家長十分關心疫情下有關小學呈分試及中六學生快將面對公開考試等安排。學校可按校本需要考慮安排小六學生回校進行呈分試，以及中六或須於本學年參與海外公開考試的班級回校上課以準備公開考試或進行校內考試。

考試或面授課堂須以半日制形式進行，回校出席面授課堂或進行考試的學生的總人數以學校最高限額的六分一的學生為限。

學校必須嚴謹遵從各項衞生防護措施，在校園內所有人士須時刻戴上口罩，亦須保持適當的社交距離、在校舍出入口為師生量度體溫等，以保障師生健康。該局要求學校嚴謹遵照教育局發出的「學校健康指引」及衞生防護中心的《預防 2019 冠狀病毒病給學校的健康指引》。

由於疫情出現繼續惡化的趨勢，請學校在這期間不要安排需要學生脫下口罩的活動。如有學生因身體狀況或其他原因未能佩戴口罩，學校可採用其他預防措施，例如為學生佩戴面罩或防飛沫帽等，以保障學生的個人衞生。在進行上述考試時，學校亦須採取適當的衞生防疫措施，包括座位之間要有適當距離、學生佩戴口罩、量度體溫、避免人群聚集等。