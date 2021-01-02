偽單親媽媽子食衣住行一腳踢　或非老公過錯這才更令人心酸無奈…

偽單親媽媽是如今越來越茁壯的族群，除了長期缺少另一半的陪伴，以及沒有後援的支持下，辛苦程度與單親媽媽不相上下。在選擇這條路前，若能事先理解背後的辛酸，才能在義無反顧的決定下，繼續邁出步伐。

偽單親媽媽有多辛酸？（按圖了解）

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考量家庭經濟收入，許多母親被迫走上了「偽單親」這條路，不論是另一半在外地工作，或是長期加班而忽略家庭生活，許多媽媽在有了小孩後，便獨自承攬照顧幼兒的責任，說好聽點是已經結婚有老公，但實際生活卻與單親媽媽不相上下，更慘的是老公明明同住一個屋簷下，卻將照顧孩子的事全部丟給老婆。

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當孩子來臨

一個孩子的誕生，為家庭帶來巨大的改變，原先的兩人世界，因為寶寶的介入而變得天翻地覆，除了考驗夫妻化解難題的智慧，以及建立雙方長期的養育默契。

我和老公剛開始交往，便是遠距離戀愛的形式，我在台灣，他在新加坡，過去幾年我曾短暫到新加坡工作，由於某些因素，我又選擇回到台灣生活。去年，我們迎接了第一個孩子，而在懷孕過程中，我們始終是各自生活，產後則變成我專心照顧孩子，老公繼續工作，不知不覺成了偽單親媽媽。

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似有非有的另一半

相比單親媽媽，偽單親媽媽雖然名義上有老公，處境卻很類似單親家庭，孩子的食衣住行由媽媽一手包辦。對我而言，最心酸的不是每日疲於照顧孩子，而是明明知道自己有老公，卻體會不到有老公的快樂，因為孩子的任何事都是由我來處理，而當我累了，老公無法分擔照顧孩子的辛勞，好像你身旁明明有一個人，他是孩子的爸爸，但他卻始終幫不上忙。

很長一段時間，我都覺得心裏很不平衡，因為從懷孕開始，便是我每天挺着大肚子去工作，以及看着自己的雙腳越來越無法行走；生產時，由於提前破水，只能限制在病床上忍受幾十小時疼痛，才將心愛的孩子帶到世上；產後，自己的生活立刻變成一台母乳製造機，24小時供應新鮮奶水；而如今，成為了全天候待命保姆，中斷了職業追求。

然而，這些辛苦並不是另一半造成的，但又有多少母親必須走過這條路，才能養育心愛的孩子。

做出選擇

偽單親媽媽，是一種選擇，也是一條不容易的路。孩子的笑容，可以忘卻疲憊；孩子的成長，可以為我們原本平淡無奇的生活添加趣味。人生各個階段潛藏了不同的考驗，不論是有另一半的陪伴也好，沒有也罷，最重要是當妳疲憊不堪時，繼續堅持下去的希望。未來當孩子大了，妳希望如何回味這段生活，是覺得自己錯過了孩子的成長，還是慶幸當時將孩子擺在第一位的初衷？

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：平凡母親日記，原文：偽單親媽媽：有老公，還是沒老公？】