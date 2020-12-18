裸買店SLOWOOD登陸沙田　媽媽必買環保廚具有機食材

近年大家對零廢棄生活多了認識，但攜帶器皿到店子裸買，仍未能談得上是普及的習慣。在堅尼地城創立首間分店的SLOWOOD是本港其中一間裸買店，亦集合了世界各地環保品牌，其4000呎分店今日正式登陸沙田，相信更能融入社區。媽媽若想添購環保家品、無包裝食材、兒童餐具等，亦有多一個選擇！ 攝影：鄧煥儀

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沙田限定本地品牌 新店85折優惠

品牌於沙田新城市廣場的概念店超過4000呎，是其最大分店。新店劃分為五大分區，包括零包裝產品、天然護膚品、健康補充品、環保家庭用品及有機食品。在裸買部分，可供選擇的產品涵蓋米、各種意粉、糖果、乾果、調味料，以至洗髮露、沐浴露。客人可自行選擇購買的份量，把產品注入器皿，再量度重量後付款，避免因捆綁式包裝而造成浪費。

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新店引入入不同的本地食品品牌，包括社企細味公平、HEROES Beer精釀手工啤酒、Into_the_wild_days手工純素橄欖醬、Bageltheapy療癒貝果、Fineprint Coffee咖啡豆，以及Shun Granola格蘭諾拉燕麥。為慶祝新店開幕，所有品牌會員或即場登記成為會員的顧客均可享有85折優惠。

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媽媽必買環保廚房用品、兒童餐具

在環保家庭用品分區裡，其中一部分是林林總總的廚房用品，包括各式洗鍋刷、洗碗布、可回收鋁箔紙、蜂蠟保鮮布、天然橡膠手套等。廚具方面，澳洲品牌Ecology價格親民，以再生槐本和再生不鏽鋼作材料，採用減碳排放的生產方式，設計實用不過時。

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若喜歡木系質感，可考慮美國品牌Naturally Med，其以永續種植及保護林木為原則，採用堅實且紋理清晰的橄欖原木，並以人手雕刻成各或木碗、砧板、湯匙等。荷蘭Zuperzozial餐具也是值得留意，包羅杯碟、筲箕，由可生物解解的竹和粟米纖維製成，以天然植物染料上色，用色悅目，若被棄置最快120天便可自然分解。

荷蘭品牌The Zoo餐具便最受孩子歡迎，其圖案設計圍繞卡通動物，除了杯碟及水壺，亦有專為幼童而設的餐具套裝。另外店內亦有不同由津巴布韋婦女人手編織的玩偶，最適宜用作聖誕樹掛飾！

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