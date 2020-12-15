消委會｜實測5間網上超市購物　送貨混亂、蔬果變爛、錯漏百出

受新冠肺炎疫情影響，今年很多人都在家避疫，網上超市變得普及，特別是家中有孩子的家庭主婦，每星期都會經網上超市訂購食物及日用品。消委會以顧客身分實測5間網上超市，發現在網站選購安排、送貨物流、貨物狀態、送貨時間等都為消費者帶來不便。有網站的分類混亂，貨品難以搜尋；亦有貨品到達時已腐爛變壞，食安風險令人質疑。

按圖了解5間超市評分：

+ 3 + 3 + 3

消委會實測5間超市網站，4間由挑選到最終確認訂單15件貨品，平均需時60至98分鐘，但在big big shop網站的分類混亂，在「餐飲」分類中找到餐具但找不到白酒，「食品」分類混雜了電器和廚具，「香腸火腿」分類找不到火腿片和芝士腸，不同水果則散落在「講飲講食」和「更多」分類之中。

另外，百佳的網站在完全選購和挑選送貨時段時，卻出現半數貨品顯示「售罄」，再選另外的貨品取替時，又再次出現同類問題，客服卻表示所選貨品均有存貨，出錯原因不明，未能即時解決，雖然承諾跟進，但從未收到確實回覆。

送貨安排混亂

在送貨安排中，雖然百佳和city’super均可選即日送貨，但實測後只有city’super可即日送貨。而5間超市之中，big big shop的送貨期最長，落單後顯示3至13日才收到貨品。

在實測之中，有訂單並不能一次送抵，只有惠康、百佳、city’super表明會一次送抵，HKTVmall在5次實測中有4次能一次收齊貨品，其中一次的雪糕貨品由商戶直送。惟big big shop並沒有一次過的送貨安排，5次實測都分3、4次才能收齊貨品，難免令顧客感到不便。

而且，big big shop在實測員所選的時段中只收到2件貨品，他在家呆等多2個小時仍未收到貨品，故致電取消訂單。惟翌日早上突然收到送貨員電話，表示15分鐘後送貨，反映送貨安排混亂，更無視取消訂單的要求。

貨品質素致食安風險

消委會建議收到網購貨品後，宜即時檢查數量和質量和訂單是否一致。是次實測發現5間超市的貨品均有疏漏，更有1次收到另一個客戶的新鮮食品，相信是超市的訂單出錯。而city’super的1次實測中，訂購價65元的美國無核紅提，送來的標價卻是47.8元，比訂購價便宜了逾26%。另外，該次送貨的包裝曾被開啟、豆腐的食用日期為當天（但貨品在晚上近8時才送到）、提子明顯受壓、急凍肉類也已解凍，衛生成疑。

其他超市的貨品也有不同問題，例如雞蛋破裂、罐頭凹陷、盒裝紙巾包裝破裂等。在25次的實測中，消委會曾收到溶解成液體的雪葩、已解凍的肉類和餃子、腐爛的提子、變黑出水的香蕉等。

消委會促商戶需把冷藏食品由裝有冷凍設備的車輛運送，過程中保持冷凍狀態，避免滋生細菌和變壞，減低食安風險，保障消費者健康。

過度包裝造成污染

消委會最後留意到過度包裝造成資源浪費和環保問題，例如冷藏食物均用上多個冰包和保溫袋、雞蛋等易碎物品又用上多重包裝，甚至一個紙箱只盛載一件貨品，耗用大量膠袋和產生包裝垃圾。

消委會提醒消費者亦有責任提升可持續消費的意識和行為，在網購時考慮包裝對環境產生的壓力，因應需要才購買新鮮或急凍食物，以及日常用品。

過度包裝造成環境壓力。（消委會雜誌內文圖片)

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