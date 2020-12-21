聖誕節2020│盤點8大酒店外賣聖誕大餐　一家5口最平$1千元有找

受新冠肺炎疫情影響，政府今日宣佈延長防疫措施，食肆晚市禁止堂食至明年1月。今年聖誕節不少酒店推出外賣美食優惠，自取更低至7折，一家5口亦可$1000有找，留在家中亦可以酒店級美味歡度佳節！

悅品酒店The Platter

天水圍、屯門及荃灣悅品酒店The Platter今年均推出聖誕到會優惠，5至6人套餐價格為$988，惠顧指定單點菜式可享75折優惠。客人可自選菜式配搭，包括烤原隻聖誕火雞、燒羊架配燒汁、烤豬肋骨、白酒煮紐西蘭青口等。訂購滿$2,888（以折後價計算）可享免費送遞服務一次（5公里以內），滿$2,888（以折後價計算）可享免費指定白酒乙瓶。

The Platter悅品酒店

地址：

元朗天水圍天秀路8號

屯門建豐街 4 號

葵涌青山公路葵涌段443號

電話：

3583 6128（天水圍）/ 3899 9222（屯門）/ 3891 1928（荃灣）

香港朗廷酒店Main St. Deli

香港朗廷酒店現推出聖誕外賣8折優惠，旗下Main St. Deli推出節日火雞外賣套餐，當中香烤原隻美國火雞包裹香濃醃製餡料，可供最多18人享用，折後港幣1,910.4元起。如舉辦家庭或公司聚會，亦可選擇澳洲頂級黑安格斯牛扒（可供最多18人享用，折後港幣1,670.4元起）、招牌海鮮拼盤（可供最多3人享用，折後港幣816元）等，讓您輕鬆分享滋味。餐廳提供免費送遞，適用於消費滿港幣2,000元或以上（折扣後）之訂單，只限九龍及香港區。

香港朗廷酒店Main St. Deli

地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店低層大堂

電話：2132 7898

唯港薈

尖沙咀唯港薈Hotal Icon今年推出聖誕派對美食網上預訂及到會服務，客人可訂購原隻香烤火雞（HKD560）及各式各樣的節日美食，包括威靈頓牛柳（HKD320）、聖誕椰子蠟燭蛋糕（HKD488/1磅）等。酒店另有20人或以上的派對美食訂購，迎合客人需要。

+ 2 + 2 + 2

唯港薈

地址：九龍尖沙咀東部科學館道17號

電話：3400 1343

凱悅酒店 咖啡廳

尖沙咀凱悅酒店咖啡廳現推出外賣自取7折優惠，包括各式西餐及亞洲菜式，另設聖誕美饌到會套餐，分4人或8人用，包括慢烤原隻火雞、自家醃製挪威三文魚、燴紅椰菜及各式應節聖誕甜品等，4位用$2,188，8位用$3,988。

咖啡廳 凱悅酒店

地址：九龍尖沙咀河內道 18 號大堂樓層

電話：3721 7700

君悦酒店

君悅酒店Grand Hyatt推出「君悅快遞」，為港島區提供速遞服務，距離酒店15分鐘步行距離的地址可享免費送餐服務，外賣自取更有85折優惠，凱悅美食會的會員則有8折優惠。酒店備有多款佳節精選美食，包括節日海鮮拼盤、烤牛肋扒及各式甜品。另設4至8人套餐，4人套餐$1,600起。

+ 4 + 4 + 4

君悅酒店

地址：灣仔港灣道1號

電話：2584 7722

四季酒店

四季酒店Four Seasons推出一系列節日外賣自取美食，於網站購物滿$2,500即可免費獲贈一支香檳。8至10位套餐現進行9折優惠$4,284，包括火山石烤戰斧和牛扒、砂鍋烤時令蔬菜、野菌（2kg）及西班牙有機黃油烤雞。

四季酒店

地址：中環金融街8號

電話：3196 8888

JW萬豪酒店Dolce 88

位於JW萬豪酒店大堂樓層之Dolce 88提供節日美食外賣自取預訂服務，包括適合6至8位享用的原隻香烤火雞，售價為港幣2,088 元；以及適合8至12位享用的原隻香烤火雞或蜜汁烤火腿，並奉送核桃、蘋果或南瓜餡批一個，售價每項港幣2,488 元。香港JW萬豪酒店的萬譽會會員現可尊享外賣自取聖誕火雞或火腿85折優惠。

Dolce 88 JW萬豪酒店

地址：香港中環金鐘道88號太古廣場1座

電話：2810 8366

香港麗思卡爾頓酒店

香港麗思卡爾頓酒店The Ritz-Carlton推出聖誕節外賣美饌及送貨服務，九龍區送遞服務費為港幣$250，香港島為港幣$350，新界區為港幣$450。香烤羊架配蒜蓉香草汁套餐附上一系列配菜、熱湯及蛋糕，4人用$2,300；傳統德國烤鵝套餐包括餐湯、主菜、配菜、甜品及自家製德國香料酒一瓶，6人用$2,980。

香港麗思卡爾頓酒店

地址：九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場

電話：2263 2263

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