聖誕禮物2020│AEON 12元店好物介紹 媽媽必買十件最新食具、玩具

今年聖誕要在疫情中度過，相信家長為健康著想，都減少帶小朋友出外慶祝，亦未必可以約一大班朋開狂歡派對，但還是可以留在家中舉行迷你聖誕派對。今年LIVING PLAZA推出全場聖誕商品9折優惠。充滿聖誕色彩的佈置裝飾、小遊戲、派對食物製作工具等，都可以低於$12買得到，讓大家可以過一個划算又難忘的Homecation。 攝:許珞珩

對於小朋友來說，開派對其中一件開心事必然是吃美食，但對不擅長烹飪的家長來說，要下廚煮幾味也會有難度。幸好LIVING PLAZA有很多小朋友喜歡的食物製作工具，簡單至水果卡通籤及小叉子，插在水果、香腸、肉丸等簡易製作的食物上，足以讓小朋友吃得開懷。另外，印有可愛動物圖案的紙杯子，可以盛載粟米粒、小蛋糕等食物，當然最重要不少得印有聖誕主題卡通的餐具，都是$12便有交易。如果家長不想煮，也可以選擇日本零食小吃，懷念一下往年到日本旅行的味道。

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要讓聖誕氣氛瞬間提升，一定要加入幾件主題裝飾及擺設，增加家居的歡樂氣息。除了迷你小巧的聖誕樹，也有掛牆式的布藝聖誕樹，既不佔地方又可注入聖誕氣氛。



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