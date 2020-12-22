疫情下留家有咩做？黎姿女兒畫畫學煮餸　陳茵媺同囡囡整湯圓

今年受到新型冠狀病毒疫情影響，幾乎一整年都需要留在家中避疫，小朋友只能在家打發時間。不少星二代最近都留在家中，究竟他們有什麼打發時間的方法？

長時間留在家中一定非常沉悶，但有鑑於第四波新型冠狀病毒疫情再次爆發，學校停課、主題公園亦相應暫停開放，小朋友需要留在家中以免受到感染。留在家中除了上網絡課堂、玩電腦，還可以做什麼打發時間？今次為大家盤點疫情下星二代打發時間的秘訣！

李璨琛囡囡元元日日扮公主

李璨琛囡囡李元元（Lucy）最近愛上扮公主，Lucy每日穿上各種公主服裝，媽媽表示已經放棄阻止Lucy穿公主服「洗完又要即刻着着完又即刻要洗無限輪迴」，網民發現Lucy最少擁有4件公主服，而最喜愛的一定是「灰姑娘」的公主衫！

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陳茵媺囡囡 Camilla齊齊整湯圓

陳茵媺囡囡Camilla就和媽媽一起在家中親手整湯圓，由小朋友親手製作的湯圓一定「甜到入心」！

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陳柏宇囡囡 Abigail字卡學英文

陳柏宇囡囡Abigail則在家中學英文，媽媽在地上放英文字咭，媽媽講英文讓Abigail拿出相應字咭。媽媽還搞笑發現，只要有獎勵，Abigail的潛力發揮得超好，幾乎所有問題都答啱！

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黎姿三個囡囡彈琴畫畫下廚

黎姿的3個囡囡亦分別有特別方法解悶，例如下廚、彈琴、畫畫、手工藝等等。只見小朋友下廚得有板有眼，黎姿表示「留家的日子，除了課本上的學習，我盡量讓她們參與不同類型的日常活動，例如嘗試自己做飯，培養耐性。因為我認為，投入生活，永遠是最寶貴的學習。」

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