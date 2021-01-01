牛年BB｜沈卓盈余香凝宣布當媽媽　胡杏兒陀第三胎望組織大家庭

2020年雖然是充滿挑戰的一年，但亦是雙春兼閏月，除了適宜結婚，亦有利生孩子，今年有不少星媽相繼宣布懷孕，當中更有5位星媽更會於2021年誕下牛年BB，繼聖誕胡杏兒、余香凝宣布懷孕之後，今日（1日)元旦日，沈卓盈亦在其ig公布要當媽媽。

38歲的沈卓盈趁2021年的元旦在ig公布當媽媽，她上載跟老公拿着BB衫的合照開心宣布：「我們要當爸媽啦！」沈卓盈在2019年跟拍拖4年、從事內衣生意的男友Calvin在泰國布吉舉行婚禮。

她今日在ig留言：「🌟~𝘽𝙖𝙗𝙚 𝙞𝙨 𝙘𝙤𝙢𝙞𝙣𝙜~🌟，踏入新嘅一年，想和大家分享我們的喜悅🤗～我們要當爸媽啦～從小喜歡小朋友的我，現在快將當媽媽了，心情真係既感動，又興奮，又緊張，又期待。每天摸著感受著寶寶在肚子裏陪伴自己，這種感覺真的很奇妙，很溫暖，雖然有點吃胖了但還是很開心（我想所有孕媽媽也和我一樣吧😆）。感謝上帝給我們這份寶貴的禮物，以後我們一定會好好去照料你，守護你同愛護你。」

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胡杏兒聖誕節宣布陀第三胎

今年聖誕節，胡杏兒宣佈再度懷孕，她表示「我來自一個有兩個姐姐的家庭，從小就體會到三姊妹的好處，一直覺得如果能有3個孩子會是一件特別美好特別幸福的事。」更指出自己願望成真。

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余香凝：上天賜給我們最好的禮物

另一方面，新婚不久的余香凝亦於聖誕節宣布懷孕好消息，她表示這是「上天賜給我們最好的禮物」，余香凝亦向傳媒表示「多謝大家嘅祝福，到而家每日都仲係覺得好奇妙，一個小生命係我嘅肚入面，好感恩！ 我同老公都好開心，希望BB健健康康肥肥白白，都祝大家身體健康 聖誕節快樂啦！」

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關宛珊開心公布懷孕

而金牌司儀Patrick Sir林溥來太太關宛珊亦宣布懷孕，關宛珊表示「由我哋拍拖開始就已經存在第三者🐶…而家仲多咗個第四者👶🏻~ 呢個第四者好乖…喺我哋搬好屋Settle好…喺我完成N3日文呢個目標嘅當日…先俾我哋知道肚裡面住咗個小居民~ 我哋繼續去邊都帶埋呢兩個電燈膽…一家四口開開心心~」

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莊韻澄奉子成婚

莊韻澄 Xenia（前名莊端兒）上月與圈外男友呂成忠奉子成婚，現時已經懷孕5個月。日前莊韻澄在Insatgram分享數張大肚寫真，只見她肚子已經非常大，但手腳依然纖幼。

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原子鏸高齡陀Ｂ

原子鏸亦懷上牛年BB，今年9月她宣布懷孕好消息，並指出預產期在明年3月。42歲的原子鏸懷孕期間依然堅持做瑜伽，因此四肢保持纖瘦，肥肚不肥身。

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按圖即睇2020年出世的鼠年星二代：