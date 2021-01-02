把握好黃金學習期 三招幫寶寶建立早期閱讀習慣

相信不少家長們都想把握好寶寶的黃金學習期，盡早能培養出寶寶的認知能力、自學能力，以及早期閱讀能力。以下是「奇妙故事堂」創團總幹事莫萊茵博士（Dr. May May）給各位新手爸爸媽媽的小貼士。 作者︰「奇妙故事堂」創團總幹事莫萊茵博士（Dr. May May）

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一、由已有知識開始建構

首先，在與寶寶講故事時，家長需表現出自己對這故事很好奇並且很享受閱讀的快樂，這樣會令寶寶對閱讀產生好感。另外，在講故事時可以用手指指著書中一些寶寶已經認識的圖像，並發出與圖畫相關的語音。這樣能夠讓寶寶容易產生共鳴和信心，因為他們本身對圖像已有大概的認知。

由於在幼兒時期，寶寶的空間概念與畫面感正在建立中，所以家長需用手指指著圖畫並勾勒出形狀，協助寶寶更容易理解圖像，並給予時間寶寶觀察。

二、示範如何欣賞故事，再讓寶寶探索

在寶寶一開始接觸圖書時，寶寶對書本並不熟悉並且十分好奇，不知道書本是用來「閱讀」。家長可以在與寶寶講故事之先，先示範如何閱讀圖書，如示範揭開書本、揭頁、用雙眼看書、指著不同的圖畫等，然後便可將書交給寶寶隨意探索翻閱，讓寶寶自行找出吸引他的頁面。這個方法可以讓寶寶熟悉書本，而且這個階段的寶寶多數以觸感學習，探索書本是一個很好的學習經歷。

當然，家長的陪伴和溫馨的閱讀氣氛也是十分重要，寶寶在自行摸索感受書本的同時家長最好可以陪伴在則、從旁協助並且讚揚寶寶。

三、「每個觀察，只說一句」

「每個觀察，只說一句」的方法，意思是讓家長每次只發一個指示，並給予時間讓寶寶觀察，幫助寶寶理解抽象的概念。例如如果家長想讓寶寶了解「睡覺」這個概念，家長只需抽出「睡覺」其中一個特色作為讓寶寶理解和觀察的任務指令，如「閉眼」便是其中一個特色。家長可指著書本中正在睡覺的角色對寶寶說：「佢瞓緊覺呀。合埋咗眼睛瞓覺呀。(看著睡覺圖及指著閉上的眼睛)」。

這個方法是針對寶寶在幼兒時期腦部神經線未發展完善，反應比較慢的情況，簡單的指示可以讓寶寶更容易掌握抽象的詞彙。

【本文獲「牛津大學出版社 Oxford Path」授權轉載。】