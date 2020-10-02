開學書籍｜8本適合重返校園閱讀繪本　助孩子適應新學期消除不安

全港學校已全面復課，經歷了漫長的暑假及在家網上學習，小朋友終於可以重踏校園，相信不少父母和小朋友既興奮又期待，但對於小朋友來說，去到陌生的校園、面對不同的老師與學生，難免會感到分離焦慮，甚至於被不安感困擾。兒童繪本教育工作者黃巧書（肥哥哥）挑選了8本適合幼稚園及初小學生閱讀的開學繪本，讓家長可以與子女一起適應新環境與新生活。 (圖片由受訪者提供)

適合幼稚園生閱讀

《布魯克開開學:愛上幼兒園》(玩讀繪本)

8本適合開學閱讀繪本-《布魯克開開學:愛上幼兒園》(玩讀繪本) 作者：妙蒜小農 繪者：妙蒜小農 出版社：妙蒜工作室

內容介紹:除了創作團隊本身孩子在幼兒園的親身經驗，為了能貼切的寫真幼兒園點滴，團隊更前往多個幼兒園觀察體驗，跟著孩子們一起上課、吃飯、哭笑玩耍！創作團隊希望通過這一系列繪本，能成為真正貼近幼兒生活，充滿鼓勵與趣味，陪孩子愛上幼兒園的最好朋友。 布朗克與朋友們第一次上幼兒園都會緊張。但其實，不只第一次，每次開學也可能砍掉重練呀！原來緊張、害羞都很正常，只要鼓起勇氣，幼兒園真的好好玩！你的幼兒園今天玩了什麼？

《淘氣鴿子:我不想去上學!》

8本適合開學閱讀繪本-《淘氣鴿子:我不想去上學!》

作者&繪者： Mo Willems（ 莫‧威樂）出版社：采實文化

內容介紹:小朋友有千種理由不想上學，用幽默化解孩子面對陌生環境的焦慮不安，令小朋友期待返學。鴿子要去上學了，他會乖乖背起書包到學校去嗎？才不可能咧！鴿子才不想要去上學！「為什麼我非得要去上學？」「我已經知道所有的事情啦！」「呃……『幾乎』有事情我都知道啊。」「如果我不喜歡學校怎麼辦？如果老師不喜歡鴿子怎麼辦？」其實鴿子也不是真的不想去學校，他只是有點擔心罷了！

適合小學生閱讀

《第一天上學好緊張》

8本適合開學閱讀繪本-《第一天上學好緊張》

作者：喬里約翰 Jory John 繪者：麗池克萊姆（Liz Climo）出版社：格林文化

內容介紹:誰第一天上學不緊張？就連老師也好緊張！面對陌生的人和環境，感到不安是很正常的！就讓孩子跟著書中的可愛動物，學習認識心中的焦慮情緒，幫孩子加滿自信與勇氣，快樂上學去！

《君偉上小學：一年級鮮事多》

8本適合開學閱讀繪本-《君偉上小學：一年級鮮事多》

作者：王淑芬 繪者：賴馬 出版社：親子天下

故事內容：一年級鮮事多——小小校園新鮮人，學校生活初體驗！我是張君偉，我要上小學了！學校好多人我都不認識，原來「阿姨」是「主任」，「工友爺爺」是「校長」；上廁所和肚子痛時第一件事不是脫褲子，而是舉手報告老師；國歌我會唱，但不懂為什麼要唱：「豬耳朵是，為你全瘋……」老師說，考試的時候不可以問問題，也不可以出聲音，看來考試不是件有趣的事……但是可以帶便當、當值日生，還有像一整天都「下課」的校外教學，真是太好玩了！一年級的生活實在又鮮又酷！本書透過一年級兒童的眼睛觀看校園生活，呈現兒童的有趣想法；從和家人、同學、老師的真摯互動中找到學習的樂趣和成長的動力。

人際關係 相處技巧

《解決小學生的大麻煩1：孩子的人際關係課》

8本適合重返校園開學閱讀繪本－《解決小學生的大麻煩1：孩子的人際關係課》

作者：李周潤이주윤 譯者：林建豪 繪者：李周潤이주윤 出版社：采實文化

故事內容：學校就是一個小型的社會，從學校開始，培養良好的人際關係，從失敗與錯誤中學習。透過伊瑟與貞雅書信問答生活實例中引導，在人群中漸漸獲得滿滿的友誼，自信與快樂。藉由15個主題人際關係的問題，獲得15個主題人際關係的解答。讓孩子透過與人相處的挫折過程中，找到問題的核心，只要轉換看待事情的角度，問題就可以迎刃而解了！

《解決小學生的大麻煩2-孩子的情緒感受課》

8本適合重返校園閱讀繪本－《解決小學生的大麻煩2-孩子的情緒感受課》

作者：李周潤이주윤 譯者：林建豪 繪者：李周潤이주윤 出版社：采實文化

故事內容：本書探討了兒童時期在成長過程中，在學校的日常生活，所遇到的各種「情緒」所衍伸出的「問題」。這些問題都是在學生時期會面臨的實際情況，透過每一個問題也都會有一個相對應的答案，指引孩子逐步學習自我情緒問題的處理方法。理解情緒→如何化解負面情緒→實際的改善方法→獲得新的心靈啟示。

【品格教育繪本：設身處地／尊重他人】《為什麼不行？》The Mole and the Hole

8本適合重返校園閱讀繪本－《為什麼不行？》

作者＆繪者： 布賴登．科瓦爾祖克Brayden Kowalczuk 出版社：東雨文化

內容介紹：鼴鼠覺得很奇怪，他也不過是無聊時，就會去找隻小蟲來逗弄一下；想做日光浴時，就會整個人撲到石頭的身上去；待在樹上「嗯嗯」時，就直接把便便空投到石頭的頭頂上罷了，啊，還有就是挖土挖得太用力了點，把石頭們跟旁邊的東西弄得滿頭滿臉土而已……可是，鼴鼠哪有不挖土的對吧？鼴鼠真的覺得超級奇怪的！？他又沒做什麼給大家帶來麻煩的事啊……為什麼石頭們竟然一個個拚命也要擋住他到地面上的通路。

品格教育繪本：拒絕霸凌/接納不同

《讓我加入好嗎?》 (Nerdy Birdy ! )

8本適合重返校園閱讀繪本－《讓我加入好嗎?》

作者： 艾倫‧雷諾茲 Aaron Reynolds 出版社：東雨文化

內容介紹：書呆子小鳥的眼鏡太大、翅膀太小，喜歡看書、打電動，和看跟電動有關的。酷酷鳥外表酷炫，很會打獵，很會唱歌，舉手投足間都讓鳥為之瘋狂。書呆子小鳥覺得酷酷鳥很酷，想和他們當朋友。但酷酷鳥嘲笑他的外表，還說他是書呆子，讓他覺得很沮喪……

肥哥哥黃巧書（Conrad） 為兩孩之父，現任專上學院幼兒教育課程兼任導師，是Parent Shop書店店長，對兒童繪本非常熟悉，定時為幼稚園、小學、政府部門及商場舉辦繪本講座。

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