保暖｜9成人用錯暖包易燙傷　點貼先啱？想暖笠笠必備小米暖腳袋

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-01-19 18:00

寒流襲港，很多媽媽都會為小朋友準備幾個暖包傍身，但有台灣街頭調查就發現，原來絕大部分人不會用暖包，第一個動作已經做錯！不正確使用暖包會導致發熱不均，更可能燙傷皮膚，立即看看暖包使用貼士，加強保暖度吧。

切勿搓揉暖包

根據台灣街頭調查，很多人都表示使用暖包時，會先搓揉幾下待它發熱，但原來不斷搓揉會導致鐵粉分布不均，易變不暖，正確使用方法應是打開暖包後，搖3至5下即可發熱，放在口袋裡亦可延長保暖時間。

暖貼成為寒流必備小物！（dora_chang0217@IG）

貼在肚臍下方和後腰最保暖

除了手持式暖包，暖貼也非常流行，而對準穴位貼更可加保暖效果！

腎俞穴在後腰位置，正正是肚臍正後方，脊椎兩側兩指寬位置，將暖貼貼在腎俞穴可補腎氣、改善下肢虛冷、長遠改善畏寒體質；而另一個保暖穴位就是關元穴，它位於肚臍下方四指寬位置，有助防感冒和改善虛寒體質。

原來使用暖貼和暖包也大有學問。（qqgyang@IG）

但大家用暖貼時盡量不要直接貼上皮膚，和不要使用超過6小時，尤其小朋友皮膚嬌嫩，更有機會被燙傷。

+ 2 + 2 + 2

禦寒力升級！家用暖腳袋推介：小米 幾素 電熱暖腳袋

很多大人小朋友都有手腳冰冷問題，小米幾素電熱暖腳袋採用全覆蓋設計，將雙腳包裹在柔軟保暖的絲絨中，保暖長達10小時，而且具雙層防爆內膽和氣壓防爆夾，使用時自然安全放心，正好適合寒流時看門口。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/19）

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