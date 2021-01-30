日本室內遊樂場DOCODOCO登陸將軍澳　推仲小朋友必玩8大冒險遊戲

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-01-30 12:43

東京人氣兒主室內遊樂場之一「室內・冒險之島DOCODOCO」，全球首間日本海外分店登陸將軍澳康城。以數碼技術，配合視、聽、觸覺的冒險遊樂設施，讓小朋友可以放電之餘，同時建立激發創意思維及想像的互動玩樂體驗。 攝影：歐家樂 攝錄：許珞珩 剪接：李紫銘

「DOCODOCO The LOHAS 康城店」佔地5000呎，有8個大冒險遊戲，利用感測技術、投影技術、立體音響系統，以及即時動態捕捉技術，呈現出多種全新的互動遊樂體驗。

點圖即睇8大冒險遊戲:

1.「小小沙灘」

2.「呱呱池塘」

叢林的水池旁邊，匿藏著珍貴青蛙，會從奇怪的地方偷看，還會跳出來，小朋友要快快抓住牠們。

3.蘑菇木搭高枱

位於笑小島中心的高台向高處挑戰，小朋友可以盡情攀爬放電。

4.「蘑菇樹」

融合數碼技術與設施，產生了真的能與小朋友溝通的菇菇。

融合數碼技術與設施，產生了真的能與小朋友溝通的菇菇。

5.咕嚕叫廚房

小朋友和肚子咕嚕叫的蘑菇妖精一同體驗烹飪，又切又炒，混合起來盛盤，滿足小朋友下廚願望。

6.小小廣場

小朋友在冒險的途中，也能享受親子時光，在廣場與家長盡情玩樂。

7.「嘩啦嘩啦瀑布」

不會弄濕的激流滑行，一摸就有嘩啦嘩啦的水氣冒上來，就像真正瀑布一樣，從奔騰的瀑布滑下去，刺激感十足。

8.「撲通泥灘」

不怕弄髒的泥巴遊戲，好像置身濃密叢林，在球池叢林中，和動物們一起玩泥巴。

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DOCODOCO The LOHAS 康城店

地址：將軍澳康城路1號The LOHAS 康城4樓404-405號舖



開幕日：因應政府發出的延長社交防疫措施而定



營業時間：11:00~21:00 (最後入場時間為 20:00)



入場費用： 首60分鐘： 嬰幼兒門票$100、兒童門票$180、成人門票$50 其後每30分鐘：嬰幼兒門票$50、兒童門票$90



防滑襪：每對$10



對象年齡： 0-12 歲小童，每位入場小童必須由 18 歲或以上付費成人陪同

同場加映:

The LOHAS康城由即日起舉行「康盛年年新春特『集』」，攤檔集合了健康賀年食品及禮品，SunRype的無添加糖及人造色素果汁軟糖、優質果仁Greatnuts、Hexapi德國蜂蜜小熊軟糖及本地品牌NEBU手工鳥結糖，還有傳統自家製糕點，「的骰」賀年盆栽及手工Bagel等。

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