新年好去處｜12生肖Lego進駐沙田　必睇4呎許願樹大玩健身遊戲

今個農曆年，LEGO首次齊集12生肖LEGO minifigures (人偶) 健身造型，於沙田新城市廣場啟動 LEGO LET’S MOOVE 新春動樂園，當中有3個健身遊戲及12打卡位，最矚目是4米高林村許願樹及牛年園林亭園，讓粉絲可以充滿春節氣氛行迎牛年。 攝影：許珞珩

新城市廣場將於1月下旬於沙田新城市廣場啟動LEGO LET’S MOOVE 新春動樂園，以全港首次齊集12生肖LEGO minifigures (迷你人偶)，以健身造型迎牛年。

12個必睇打卡位

全港首次齊集12生肖LEGO minifigures拍照打卡位，讓大人小朋友可以率先進入以1:20比例完美還原的4米高LEGO最新牛年園林亭園及好運紅牛，加上充滿香港情懷的4米高林村許願樹、不同生肖健身動作造景及由Legend Bricks樂高®拼砌達人精心打造的6大新春展品展覽，定必令樂高迷大開眼界，同時大小朋友也可盡情跟著擺甫士投入打卡！

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精緻花藝工作台

現場更有首度展出由丹麥總部親自操刀、約2萬粒LEGO組成的精緻花藝工作台、以及由8位專業花藝師利用LEGO最新推出Botanical Collection的「10280 花束」及「10281 盆景樹」創作的LEGO花藝作品，令新春氣氛更繽紛。

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3項必玩挑戰

全城發起至Fit動樂大挑戰 贏3款珍藏版LEGO®閃卡及打氣貼紙

位於新城市廣場1期1樓羅馬圓形獻技場，有動感大型打卡佈置及健身訓練營，3個必玩挑戰考驗小朋友「耐力」、「力量」及「靈活度」。憑即日單一電子貨幣消費滿HK$100 或The Point會員100積分，即可換取「至FIT動樂訓練手冊」來發起挑戰，每完成一項挑戰便能贏得一張珍藏版「LEGO能量卡」，集齊3款閃卡成為「MOOVE MASTER」，更可獲贈限量版「LEGO打氣貼紙」，齊齊強身健體迎牛年。

點圖即睇「拳王耐力戰」

玩法:挑戰者要瞄準沙包以雙手模擬揮拳動作，在限時內成功儲滿「耐力BAR 」，即可贏得挑戰，獲得拳王豬豬閃卡。

點圖即睇「肌王臂力戰」

玩法:首要先眼明手快砌出mini builds 牛牛，再抓緊迷宮台，在限時內操控牛牛逃出迷宮，即可贏得力王公雞閃卡。

點圖即睇「Pose王瑜伽戰」

玩法:跟隨螢幕中的LEGO minifigures擺出各個高難度瑜伽動作，成功的MOOVE MASTER挑戰者即可獲贈Pose王兔子閃卡。

首次以LEGO 12生肖造型minifigures為設計主題的「新城市廣場X LEGO®12生肖躍動新春利是封套裝」及全港獨家換領新春限量版–– LEGO®如意祈福塔及福氣小燈籠。

【新城市廣場 X LEGO LET’S MOOVE 新春動樂園】主題裝置開放詳情

日期：1月下旬至2021年2月28日

(*有關活動開放日期，請留意官方網頁及Facebook專頁的最新公佈)

時間：中午12時至晚上10時 (待定)

地點：新城市廣場1期1樓羅馬圓形獻技場

入場費：免費

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