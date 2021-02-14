情人節撞正初三赤口　夫妻想甜蜜過年必避4溝通陷阱｜譚鴻昌

撰文： 譚鴻昌 最後更新日期： 2021-02-14 09:00

今年情人節遇著初三「赤口」，各位家長有沒有跟另一半「慶祝」呢？夫妻之間爭執非常平常，從新婚階段互相適應彼此的生活習慣，到小朋友出生後的教養之爭、婆媳孫之爭，到老夫老妻的「關係空洞化」而為生活瑣事爭吵。彷彿從爭吵這種互動方式是結婚的附屬品，小爭小吵亦能提升彼此的關係呢。

（Photo-AC圖片）

不過，有研究顯示，夫妻之間如經常出現以下四種特別負面的互動行為，他們會對婚姻的滿足感愈低，離婚機率亦愈高。(Gottman & Levenson, 1992) 而小朋友亦會看在心裡，從父母身上習得這些行為。

1.「批評」即將對方的負面行為推諉於對方的內在特質、性格上。例如「你成日都自把自為」、「你永遠做事都係咁馬虎」，或「你從來都不問我意見」。「經常」、「成日」、「永遠」、「從來」這些字眼令對方感到非常難過，彷似自己從沒做對過。

2.「鄙視」即用言語或身體語令對方感到難堪。例如侮辱性字眼，如「蠢才」、「無腦」；嘲笑戲弄，如「你可以醒目點嗎？」；身體語言，如反白眼、冷笑及視角下斜等。

3.「自衛」的方式通常會直接否定對方的控訴，如「我肯定我沒有這樣做過！」，或是先說「是」，後說「不過」，如「是，不過只是因為我沒選擇」，甚至是用其他投訴作回應。以上都是因為他們認為自己完全沒有做錯，或沒有責任。

4.夫妻之間為免傷和氣，很多時候都僧以「忽視」作結，即單方面退出，他們的言語間卻顯示其不滿、距離感和冰冷感覺。「忽視」的種類可分為，改變話題，以完全忽略對方投訴；不出聲、不作回應；以及離開場地。

下一次會為各位家長分享如何拆解這些負面的互動行為。

作者：譚鴻昌（註冊社工及認證家長教練）

作者機構網站：https://www.dadsnetworkhk.org/

從事社福工作十餘年，有感香港社會對爸爸的服務及支援不足，故加入DADs Network工作，分享父職教養心得，及組織香港的爸爸、推動積極父職運動(Active Fathering)。

機構簡介：

香港父職服務機構DADs Network於2015年成立，志於推動積極父職(Active Fathering)及組織香港爸爸建立互助平台。機構於2016至今，與香港幼稚園及小學、社福機構舉行超過70場名為「與爸爸有個約會」的父職講座，提醒香港爸爸需要多參與孩子教養工作。當中95%參加者於活動後都表示願意花更多時間陪伴孩子成長，並承諾願意與孩子定期約會。機構會定期進行聚會，讓爸爸互相交流分享親職教養心得，組織全港首個純爸爸教養互助平台。

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