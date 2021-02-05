新年習俗│家長必要知過年宜忌　為孩子開運年初一唔好食呢樣…

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踏入農曆年廿四，是時候為過年準備，在過去一年面對新冠肺炎疫情，家長與小朋友都希望新一年可以有一番新景象。由於限聚令，兩女之父玄學家陳定幫，今年未必可以帶小朋友四出與長輩拜年，但他也會跟中國傳統習俗為女兒準備過年，以傳統習俗讓女兒學習美德，同時他亦介紹一下廿七至大年初一過年應注意之宜忌，祈望新一年 大家都平安健康。

點圖即睇年廿七至年三十之宜忌:

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陳定幫表示在年廿八「洗邋遢」也會叫女兒執拾一下自己的「財產」（即玩具）。他說:「如果還有新淨、甚至未玩過的玩具，又或者一些已經不適合她年紀玩的玩具，我們會捐贈予有需要機構。」他希望讓女兒養成自己收拾的習慣外，也令她明白不要浪費，可以跟其他小朋友分享愛及歡樂。

新年前，陳定幫亦會請女兒幫忙入利是，「小朋友到了一定年紀，如果能夠與大人一起參與這件事，她會覺得自己大個女，有投入感而且願意幫手，久而久之亦可以增加她的家庭觀念。」今年太太楊錳霏還會教女兒跟她一起做湯圓作為飯後甜品。

點圖即睇年大年初一至大年初三宜忌:

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