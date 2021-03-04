以筆跡分析睇小朋友功課字體　了解心理狀態　原來要睇呢個字⋯

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-03-04 08:33

當孩子遇到情緒、社交或學習困擾時，單憑一般的交談溝通家長未能讓孩子對自己真情剖白，隨了找心理學專家、行為、藝術等分析專家求助之外，原來還有更簡單的方法。 筆跡分析心理學導師李嘉琪(Mickey)亦是一名心理治療師，她表示筆跡分析是最方便的方法去了解小朋友當下的情緒與性格特質，「只需要一張紙、一支筆」就可以作為進入小朋友內心世界的切入點。 攝影：黃舒慧

「一般家長認為字寫得靚、工整、筆劃要清晰，就代表小朋友心理狀態很健康，於是家長就會督促小朋友寫到好似copybook的字，但小朋是純真的，他寫到兩行，又會寫返原本的字，所以小朋友本身的筆跡是騙不了人。」筆跡分析心理學導師Mickey說。

字靚不如字真

無可否認，寫字端正的人，內心的確較為平靜，毛筆書法的確是可修心養性，Mickey說：「好似你叫小朋友坐好點，小朋友一定會坐好，但事實是他原本真的喜歡這樣坐嗎？所以如果家長刷了小朋友的字再叫他「寫靚啲」，那就不是小朋友最真的字了，只是香港教育制度下，都是需要小朋友「寫靚啲」，可以給老師好印象。」所以家長不必將小朋友最靚的字交給Mickey分析，最真就足夠了。

點圖即睇進行筆跡分析前簡介要點:

最簡單的溝通橋樑

Mickey本身是一個心理治療師，當要做小朋友個案時，「筆跡分析」就成為非常好的溝通工具。「如果單是用語言溝通，一來小朋友未必明白我說甚麼，我也未必完全明白小朋友說什麼，我一路都找尋方法如何可以真正了解到小朋友，其實有很多方法可以做一個切入點去了解小朋友，筆跡分析是其中一個，坊間用的畫畫、遊戲治療、藝術、音樂我都有學過，但筆跡分析是最方便，因為現在的小朋友都要寫字，只需要一張紙、一支筆已可以。」

有跡可尋的欺凌對象

Mickey分享她有一個案中的小朋友，常被母親指他畏首畏尾驚驚青青，在學校又被指不說話，但因家長又問不到原因。後來才知道原來小朋友在學校被欺負，在學校會被人丟掉書包，坐之前被拉走椅子，種種羞辱令小朋友受到傷害，而小朋友雖然有跟老師說，但老師直指同學與他玩耍，著他不用放在心上，直到一天小朋友不肯返學，母親帶他來見Mickey，事件終被揭發。

寫字大力的來源

要為小朋友進行筆跡分析，家長要拿小朋友過去的、及情緒有異樣時的功課予Mickey觀察，而Mickey亦會即場要求小朋友寫字，她說：「有異樣時寫的字及平時寫的字明顯有分別，那位被欺凌的小朋友當時寫字大力到有聲，摸落去就像盲人凸字一樣。我通常會跟小朋友說：『你寫幾隻字畀姐姐睇吓。』、『我想睇吓你點樣寫你個名』，小朋友在不知情的情況下寫，如果看到他寫字有聲又很大力，就知道這是一種力量，而這種力量通常都是憤怒的表現，家長要注意小朋友是否有事情發生。亦試過小朋友寫錯字，用擦膠大力擦，甚至擦爛張紙，也是憤怒的一種表現。」

點圖即睇筆跡分析案例參考：

+ 9 + 9 + 9

分析不分真與假

公元前380年前哲學家亞里士多德提出：「筆跡就好想我們人的指模一樣獨特，沒有人可以模仿到，就算自己也模仿不到自己的筆跡。」Mickey表示即使大人寫完一次，想再寫第二次完全相同的字也不能做到，直到公元1806年有位法國的牧師，發現筆跡是潛意識產物，一路研究至今。

「但筆跡分析常被混淆成筆跡鑑定，但筆跡分析是沒有分真假，而是寫筆跡時候當下當刻，你的心情想法情緒得表達。可能你比老闆鬧完，你寫的字都會較大，但如果兒子跟你說考試100分，當下你的字跡也會輕快與跳脫。」

了解孩子對症下藥

為了更客觀進行分析，Mickey要求家長拿幾分功課去先不同筆跡，上一兩年的筆跡，家長意識到小朋友有不妥時候的筆跡。「當完成筆跡分析後，家長便可以了解到小朋友的問題，可以有改善，提升進步，甚至發現異樣的行為純粹想比多一個方向家長去了解孩子的性格和心態。」

點圖即看Mickey特別教家長看「i」字，進行初步分析。

+ 7 + 7 + 7

相關文章:英文名決定命運｜入牛津大學叫呢個名比例最高 音節反映個性印象

相關文章：2021年最熱門的英文名字出爐 有一個女仔名連續11年列入十大

按圖即睇網站預測2021年最熱門女BB英文名：