謝安琪周柏豪子女名字有含意　陳小春兒子名字背後有段浪漫故事

為小朋友改名是一門學問，很多人都會參考玄學或相士的意見，亦有部份會按照族譜改名。一個好名字不單止能夠有好運程，還能夠提高辨識度。今次就為大家剖析娛樂圈星二代包括有陳茵媺、鄭嘉穎、陳小春、謝安琪、周柏豪等子女的名字由來。

1.陳豪陳茵媺大仔 陳梓燁

陳茵媺和陳豪的大仔中文名叫「陳梓燁」，她曾在訪問中透露兒子的名字中「梓」是建築界有名的建材樹木，寓意「大器有成」。而「燁」則代表光輝燦爛，與梓燁的英文名字Aiden，皆有熱情的含意，陳茵媺希望兒子將來性格活潑。

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2.鄭嘉穎陳凱琳兒子 鄭承悅

鄭嘉穎在兒子百日宴當日公開兒子名字為「鄭承悅」，鄭嘉穎老婆陳凱琳分享指「改這個名是希望給你一個承諾，令你每一天都感受到愛同喜悅。」

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3.陳小春應釆兒大仔 陳胤捷

陳小春的大仔小小春Jasper的中文名是「陳胤捷」，雖然陳小春沒有正式公開Jasper 名字的由來，不過有網民發現「陳胤捷」的廣東話讀音與「情人節」相近，亦與普通話「應結」相似，而『胤』是康熙兒子輩的用字，如雍正皇帝就叫「胤禛」，字義是子孫相承，而『捷』字則代表戰勝、快速，有希望小小春能夠戰勝人生任何困難的寓意。

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4.謝安琪張繼聰仔女 張瞻 張靖

謝安琪和張繼聰的一對仔女名字分別是「張瞻」「張靖」，謝安琪曾在電台節目中分享仔女名字與自己人生觀有關。她表示「張瞻」這個名字的由來是當時盼望着自己能夠放眼世界：「『張』由『弓』和『長』組成，意味係一把好長嘅弓箭，希望佢能成為高瞻遠矚同目光遠大嘅人，貢獻世界。」，而10年後誕下囡囡改名為「張靖」，則是因為「人長大咗就希望能夠修煉個人品德，因此為女兒取名張靖，『立』指安心立命，寄望女兒擁有平靜嘅心靈；而『青』則代表青天白日，期盼女兒能有高潔嘅品德。」老公張繼聰亦曾經表示女兒「張靖」的名字代表安靜、恬靜。

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5.周柏豪女兒 周芯悅

周柏豪的女兒中文名為「周芯悅」，柏豪表示女兒名字是師傅取的，「芯悅」兩個字都有心字，是希望她可以開開心心，見到賞心悅目的事會開心笑。

6.陳柏宇女兒 陳羿辰

陳柏宇女兒Abigail的中文名是「陳羿辰」，據悉這個名字是請師傅計算囡囡時辰八字所改，其中「羿」就是中國古代傳說英雄人物后羿個「羿」字。

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7.林盛斌兒子 林道申

Bob林盛斌的細仔中文名為「林道申」，Bob在訪問中提到，兒子名字中「道」字是跟族譜，然後再搵師傅改名，師傅給了幾個名字中Bob選擇了「申」字，「「申」字有個生命堅持嘅意思，有個延伸、向前嘅感覺，希望佢喺正確嘅道路上申明堅志。」

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8.余文樂王棠云兒子 余初見

余文樂兒子Cody的中文名叫「余初見」，是由黃偉文幫手改食名字，「余初見」是取自清朝納蘭性德的《木蘭花令擬古決絕詞柬友》中的第一句「人生若只如初見，何事秋風悲畫扇」。

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9.吳彥祖Lisa S女兒 吳斐然

吳彥祖女兒名字叫「吳斐然」(Raven)，據悉女兒中文名稱之所以取為「斐然」，是因為吳彥祖和老婆Lisa S在南非登記結婚，以紀念對該地的情有獨鍾。

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10.李嘉欣許晉亨兒子 許建彤

李嘉欣和許晉亨的兒子名叫「許建彤」， 「建」是許家族譜第四代的輩分，而「彤」是許晉亨所起。

11.楊千嬅丁子高兒子 丁進諾

楊千嬅和丁子高的兒子名叫「丁進諾」，是丁子高是從50多個名字中精挑細選的。丁子高曾在訪問中表示「進諾」這名字風度翩翩，亦為紀念老婆守承諾為他生寶寶。

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12.袁詠儀張智霖兒子 張慕童

袁詠儀兒子名為「張慕童」，英文名叫「Morton」，袁詠儀在接受訪問時指因兒子出生後很頑皮，十分鐘要為他換四次尿片，偷笑時就像「魔童」，令她想到「Morton」這個英文名，至於中文名「慕童」則是羨慕的意思。