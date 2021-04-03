防塵蟎｜英國研究指用過的枕頭暗藏16種真菌　要拍出塵蟲就靠它…

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-04-03 17:00

回南天，天氣回暖又潮濕，正正是細菌滋生的好時機。家居日常除了要面對霉菌的問題，也要對付塵蟎。

英國研究指出用過的枕頭暗藏16種真菌，十分驚人。（unsplash）

塵蟎快速繁殖，並會寄生在人體皮膚上，容易導致溫疹及皮膚敏感，吸入蟎蟲的話更有機會引起哮喘及支氣管炎等。塵蟎亦是常見引起兒童過敏反應的源頭，因為塵蟎多積聚在布藝品上，一些寢具如床褥、枕頭、被單等，都是塵蟎細菌的溫床，英國研究指出用過的枕頭暗藏16種真菌，十分驚人。

保持屋內通風，空氣流通有助減少塵蟎積累。（unsplash）

想減少家居塵蟎，記得要保持屋內通風，空氣流通有助減少塵蟎積累。而且，可選擇編織密度高的防蟎寢具。定期每周清洗寢具，並使用約60°C的清水，或加入除蟎洗衣液作清洗。清洗完寢具後，可以放在陽光下曬乾，有助保持乾爽及有殺菌功效。如果寢具已經發黃發黑的話就應棄掉，更換新的。除此之外，使用有除蟎功能的吸塵機，勤力為寢具清潔也非常有用！

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/04/03）

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