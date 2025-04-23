專訪｜蕭徽勇Gordon哥哥從不擺出嚴父姿態 靠一招與子女維繫感情

前《放學ICU》主持人蕭徽勇（Gordon哥哥）與子女分隔兩地多年，子女自幼在加拿大生活，數年前才回港就學。Gordon接受「01親子」訪問透露回港就學原因，訪問中更提及多年來維繫遠距家庭感情的方法。Gordon 坦言從不擺出嚴父姿態，更會耐心陪伴及聆聽，「當佢哋唔需要你陪嗰陣，你就會後悔啦」。



育有兩名子女的 Gordon 哥哥為《香港01》旗下「靜觀星球」程式項目配音，程式以多角度探討及促進兒童精神健康，身為人父的他感到此程式對學童的幫助甚大，能夠參與其中感到高興。想了解更多「靜觀星球」程式可到此連結閱覽。

配音果日，被問及與子女溝通及相處之道，Gordon 哥哥卻有一番見解，當中一句令人印象深刻「當佢哋唔需要你陪嗰陣，你就會後悔啦」！

「返學慘過返工，小朋友有壓力家長都有」

「香港學生返學慘過返工，小朋友有壓力家長都有」Gordon 清楚香港升學面對的壓力及緊張生活節奏，家長之間亦存在比較心態。若安排大量的課外活動及補習，他認為這高壓及競爭環境下成長並不健康，因此子女年幼時已到加拿大生活及升學，自己就留在香港發展演藝事業。

被問到子女回港就學的原因，Gordon解答是尊重他們的意願。「佢哋開始大個啦，而家大仔今年16歲，阿囡已經14歲。佢哋覺得外國生活比較悶想返香港，我有同佢哋講香港讀書比較辛苦，但佢哋話唔介意。」Gordon指不擔心子女回港後適應問題，而他也提到加拿大的數學課程相對簡淺，若能回港進修數學課程是較好的。對於學習上的問題，他是抱着「佢哋中意點就點啦」，不過他並非「佛系爸爸」，會要求子女必須完成學業，以及要他們明白學習的重要性。

（周令知攝）

遠距維繫感情靠一招「陪伴很重要」

被問道，子女到外國生活會否擔心得很？Gordon 肯定地回答「不會」，他指現在有科技的幫忙，可以經常視像通話維繫與子女的感情，每天聊天生活日常。他憶述小時候一人到外國留學的辛酸，因此不希望子女經歷同樣的困境。「嗰時唔捨得打長途電話，因為費用好貴。而且傾5分鐘，大家4分半鐘都係喊緊。我又經歷過寄宿家庭，你話外國人冇歧視肯定係假。但仔女有媽媽跟過去就好好多，至少有一個家人陪伴同照顧。」若家長考慮讓小朋友到外國升學，他建議最少有一名家長陪同，亦要仔細考慮是否真的有必要。

（周令知攝）

家長與子女相處切忌太嚴厲 「當佢哋唔需要你陪嗰陣，你就會後悔」

談到與子女的相處之道，Gordon認為現在與以前的年代大相逕庭，現今的家長需要當子女的朋友，如果經常展示嚴厲的形象，子女可能不願透露心事。「最怕佢唔講，對住而家新一代你當自己啱曬，要佢哋聽曬你話，呢套已經唔work啦。」不過，他強調家長的責任是教懂子女明辨是非，若子女的行為有錯就要立即指正。Gordon說得強硬卻補充：「當然佢聽唔聽就另一回事。」

Gordon解釋現今年輕人較情緒化，「父母眼中豆咁細嘅事，但喺佢哋角度會好似星球咁大」，他建議父母要多代入子女角度思考，從而幫助他們疏導情緒。他又分享兒子抗壓能力較高，但女兒較情緒化，因此需要花更多時間陪伴女兒。

儘管現在子女已經長大，但Gordon依然希望盡量抽時間陪伴，聆聽他們在學校的經歷，以彌補失去的親子時光。他感慨：「當佢哋唔需要你陪嗰陣，你就會後悔啦。」Gordon概結親子相處之道，就是「花時間、多溝通、多陪伴」。

全方位支援學校 推動情緒教育

項目現時正積極招募學校參與，並預計於9月正式推行，分批開發各個章節予學校，配合學校不同教學需要，以及各界專象交流合作．此計劃適用政府津貼包括「校園 • 好精神一筆過津貼」、「家長學生 • 好精神一筆過津貼」、一筆過家長教育津貼。如有興趣可電郵至「education@hk01.com」，亦可透過whatsapp/電話 : 3582 8747 ，聯絡《香港01》代表黃先生查詢詳情；點擊連結填寫表格報名；電郵請以「帶校查詢-靜觀星球」為標題。