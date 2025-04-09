靜觀星球｜Gordon蕭徽勇為情緒精靈配音 望學生更易接受情緒教育

靜觀星球｜近年青少年精神健康問題備受關注，為支援學界推動青少年正向價值，《香港01》旗下「01教育」與「01親子」，早前聯同Re:learn Education推出遊戲化情緒教育應用程式「靜觀星球」，服務對象涵蓋中小學生，鼓勵學生每日進行15分鐘的靜觀練習同時加強抗逆能力。



「靜觀星球」首邀蕭徽勇先生 Gordon 為情緒精靈配音

「靜觀星球」邀請「Gordon哥哥」蕭徽勇配音，聲演當中的五隻情緒精靈。Gordon 曾主持TVB兒童節目《放學ICU》，為無數小朋友帶來美好的童年回憶，親切和善形象深入民心。今次，他表示有幸能為「靜觀星球」配音，繼續為小朋友服務，透過聲音陪伴並疏導情緒。

（周令知攝）

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一人聲演多角感挑戰 分享配音心得「用心表達每個角色特質」

Gordon入行以來為多個動畫角色配音，並於2022年節目《好聲好戲第二季》擔任評判。這次為靜觀星球聲演多個角色感挑戰，「『靜觀星球』中的情緒精靈各具特色，雖然與過去的配音角色不謀以合地有相似之處，不過配音重點是要表達到每個精靈的情緒特質，為五個角色聲演是有難度之處，不過也算是能力所及。」Gordon舉例，憤怒精靈的特徵是經常怒氣沖沖，但如果過多對白都帶有憤怒色彩，玩家可能會聽得有點辛苦，因此在配音上需要平衡憤怒的表現。

（周令知攝）

「靜觀星球」以遊戲形式讓大眾更易接受情緒教育 望更多學童受惠

為提升學生的情緒健康，近年學校不斷推行正向及情緒教育課程。然而，Gordon認為部分學生可能覺得對這些課程內容感到沉悶，未能完全汲取箇中知識。這程式有別於透過常規課堂模式向學生灌輸正向價值觀，反用遊戲方式鼓勵學生每天進行靜觀練習，更利用生動有趣的精靈來吸引學童認識情緒教育，Gordon 相信這個方式會令情緒教育推廣效果大大增加。

Gordon 更指近年自殺案年齡趨向年輕化，儘管社會各界希望改善學生情緒健康問題，成效似乎有所限制。有望「靜觀星球」程式推出，讓更多人關注學生情緒健康問題，並提供適當渠道讓學生抒發和疏導情緒。

全方位支援學校 推動情緒教育

項目現時正積極招募學校參與，並預計於9月正式推行，分批開發各個章節予學校，配合學校不同教學需要，以及各界專象交流合作．此計劃適用政府津貼包括「校園 • 好精神一筆過津貼」、「家長學生 • 好精神一筆過津貼」、一筆過家長教育津貼。如有興趣可電郵至「education@hk01.com」，亦可透過whatsapp/電話 : 3582 8747 ，聯絡《香港01》代表黃先生查詢詳情；點擊連結填寫表格報名；電郵請以「帶校查詢-靜觀星球」為標題。