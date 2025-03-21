全家扣稅攻略｜新俸稅寛減大減50% 買自願醫保最實際 ?

4月即將迎來「綠色炸彈」報稅，不過政府派糖逐年縮減，即使寬減2024／25課稅年度100%的薪俸稅和個人入息稅，上限亦僅為$1,500，較去年度的$3,000元減半。與其白交稅，不如購買【自願醫保】，給自己及家人多一份健康保障同時扣盡【$8,000】扣稅額！近年，公立醫院兒科病床整體入住率偏高，尤其在流感高峰期，可達97%！家長們購買自願醫保便可提升小朋友醫療保障及療養環境，減低被病症困擾的局面。



2024／25年度薪俸稅寬減安排大減50%

政府面對千億財赤挑戰，而各樣開支問題同樣困擾市民，財政司司長陳茂波於2月26日公布最新《財政預算案》，其中被視為重要「派糖」措施的薪俸稅寛減安排今年縮水，由上個財政年度上限3,000元，大減50%至1,500元。

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稅季將至「綠色炸彈」要點拆🤔

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近十年薪俸稅寬減安排

薪俸稅寬減安排大減 一招可以精明慳稅

在薪俸稅寬減安排大減的情況下，如何可以做到精明慳稅？購買可扣稅的自願醫保是一個熱門的選擇。以一個家庭為例， 原來只要全家最高收入者去幫自己及家人購買自願醫保，即可做到精明扣稅！當中扣除的保費金額以每個課稅年度計，每份保單最高可達$8,000港元。

以下例子為解說個案 :

以黃先生一家為例， 假設黃先生是全家收入最高人士，以他作為保單持有人，為自己，太太及兩名子女 （合資格受養人²） 購買自願醫保，只要將所有保單合併在黃先生的報稅表下，再為他們的自願醫保申請扣稅，這樣便可以扣得更多稅！原因是：最高收入者的稅率最高，在自願醫保扣稅計算公式下，扣稅金額自然最高。

自願醫保保費 X 稅率 = 扣稅金額

( 自願醫保扣稅計算方法 / 公式 )

黃先生是全家收入最高人士，以他作為保單持有人，為自己，太太及兩名子女 （合資格受養人） 購買自願醫保。

流感高峰期病房近乎飽和 給家人多一份保障同時慳稅

嬰幼兒及兒童免疫力低，受感染時容易出現併發症，這年齡階段的嬰幼兒及兒童對門診及住院有一定需求。在2024年5月，醫管局兒科統籌委員會主席李國彪表示，兒童因流感求診的個案正呈現持續上升的趨勢，兒科病床使用率亦如是，當中大部分原因均是上呼吸道感染；他提到，兒科病房當時已接近飽和。

假如一個家庭當中有成員不幸遇上需要住院或患上需要高昂治療費用的疾病時，隨時會令整個家庭開支大失預算！雖然公營醫院收費一般較私家醫院低，但公立醫院病房隨時飽和，醫護人員人手亦可能不足，此時如果能揀選一份有足夠保障，而性價比又高的自願醫保；既能夠為家人提供多一份健康保障，又可以透過自願醫保申請扣稅，讓家人安心又慳錢 !

Bowtie Pink高端自願醫保靈活性高 供多種房型及自付費選項

可以選擇（普通房/半私家房/私家房、$0 / 20,000 / $50,000 / $80,000 自付費）; 亦提供全數賠償（非中國內地指定醫院名單及美國除外，提供高達$8,000萬的終身保障限額+100%全數賠償合資格醫療開支）; 嬰兒15 日大便可投保，更保證終身續保。

沿用上文黃先生一家為例子，假設黃先生已為子女購買自願醫保的情況下，如子女遇上流感或其他疾病需要住院，此時自願醫保便可發揮其作用，黃先生可以按當時所選的自願醫保計劃獲得相應的保障，即是他分別以$2490，$1355及$1275 ( 扣除稅額後 ) 的保費，便能為家人提供多一份健康保障，以減少了因公營病房近乎飽和而令子女未能及時得到醫療保障的機會 !

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3. 全球保障

（升學、移民、旅行都適用，非中國內地指定醫院名單及美國除外，精神科治療只限於香港）

兒童投保前5大注意位

1. 保障金額（評估賠償範圍）

購買醫保時要先評估賠償金額及範圍是否足夠，否則家長們需要自付相關費用。

2. 總保障額

一般醫療保險對各種醫療項目均設賠償上限，投保人往往需要自付一部份的醫療費用。而標明「全數賠償」的醫療保險就不會為每項醫療項目設立賠償上限，只要符合保單條款或不超過每年度的總保障額，保險公司便會全數賠償。

3. 墊底費

「墊底費」即「自付額」，投保人要先自付特定金額，剩餘醫療費用才可向保險公司索償。當「墊底費」愈高，保費就會愈便宜，家長可以按自己的需求為BB選擇不同的「墊底費」選項。

4. 陪床費及私家看護等開支

除住院費用、手術費用、醫生費用之外，兒童住院之陪伴床位費及出院後醫療費用，同時也是家長需要考量的項目。

5. 住房級別

醫療保險所列的病房，一般分為普通大房、半私家房和私家房三大級別。家庭除了考量自身經濟能力之外，亦可以考慮交叉感染傳染病的風險；當病房級別愈高，保費就會愈高昂，反之亦然。

*以上產品資訊及優惠由Bowtie提供，受條款及細則約束，請參閱Bowtie網站。^以 30 歲非吸煙男性投保 Bowtie Pink 自願醫保計劃（普通房）自付費選項為8萬之每月折扣後保費為例。#稅務扣減是從應課稅入息中可申請扣除的項目之一，並不等於可從應繳總稅款直接扣減。有關稅務扣減詳請，請諮詢你的稅務顧問。 你亦可以瀏覽醫務衞生局網頁了解扣稅詳情。受有關條件約束。指明親屬的定義是根據《稅務條例》 (第112章) 所界定。

1 美國及非指定名單的中國醫院除外；精神科治療只限於本港。

2 合資格受養人請參閱Bowtie網站。