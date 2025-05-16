發音｜想孩子英文發音更Native?必學Shadowing跟讀法 簡單而奏效

英文發音｜想改善小朋友英文發音，只要用對方法，即使在家中也可以輕鬆練習。Shadowing跟讀法為其中一種簡單而奏效的方法，讓孩子練習模仿母語者說話，自然地提升語感與發音，英語發音會逐漸接近Native Speaker。



甚麼是Shadowing跟讀法？

Shadowing（跟讀法）是一種透過模仿母語者說話來提升口說能力的學習方法。例如播放一段影片，然後盡量不間斷地跟著讀，模仿說話者的語調。這種方法能幫助改善發音、語調和語感，能讓小朋友的英語發音更接近native。

Shadowing跟讀法簡單又有效，不用昂貴教材或複雜技巧也可提升語感與發音。（photoAC）

Shadowing 5大步驟

1. 選擇適合的音檔

家長可以先找一段語速適中、發音標準的影片或者音檔，內容可以是短篇故事、兒童新聞，或小朋友有興趣的對話等，重點是內容要清晰易懂，而且是小朋友有興趣的。

2. 先聽幾遍，掌握大意

不用急著要小朋友開口，可以先完整地聽幾遍，讓他試著理解大概的意思。即使有不懂的單詞，家長也不用太糾結，重點是抓住整體內容。

3. 不看文字跟讀

小朋友可以開始直接跟著聲音同步說話，這時不需要看文字稿，就算聽不懂某些詞，也要試著模仿發音和語氣，重點是訓練說話的節奏感。

4. 對照文本修正發音

如果發現小朋友在某些地方總是跟不上或發音不對，家長可以對照文字看看哪裡出錯，然後再試一次。

5. 重複練習，直至說得流順

小朋友在一開始可能會覺得難，但只要反覆練習，自然會說得越來越習慣，也會更自然，甚至能慢慢加快語速，挑戰更長、更複雜的內容。不過家長也要注意不要給予小朋友過多壓力，以免令他們對練習反感。

Shadowing是很簡單又有效的訓練方法，不需要額外的教材，只要有音檔就能練習。最重要的是持之以恆，練習得越多，語感和發音就會越好，小朋友在講英語時聽起來也會更自然流暢。